В Україні вже відповіли на заяву Трампа про російський Крим і НАТО

Названо три принципові позиції Києва

В Україні вже відреагували на заяви президента США Дональда Трампа, що після підписання мирної угоди Крим залишиться російським. Названо три принципові позиції Києва.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий на брифінгу. За його словами, Україна має своє бачення угоди про мирне завершення війни.

Позиція України:

Україна ніколи не визнає жодну свою територію як російську. Україна має суверенні кордони, які прописані у Конституції, і в них сходить Крим та Донбас.

Україна має суверенні кордони, які прописані у Конституції, і в них сходить Крим та Донбас. Київ ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, чи військової допомоги від партнерів, а тим паче демілітаризацію, на якій так завзято наполягає Кремль.

Жодна третя країна не має права накладати вето на членство України в НАТО чи ЄС.

Нагадаємо, що в своєму новому інтерв'ю Трамп заявив, що задля укладення миру з Росією Україна має погодиться на певні поступки. Зокрема, що Крим залишиться російським, а Україна не вступить у НАТО. На думку Трампа, якби Київ "не заговорив" про членство в Альянсі повномасштабного вторгнення взагалі б не було.

Раніше "Телеграф" писав, що в США розповіли, на якому етапі перебувають переговори щодо завершення війни в Україні.