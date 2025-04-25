Про майбутнє Криму, перемовини та НАТО: Зеленський чітко відповів на інтерв'ю Трампа

Україна може повернути Крим, але не військовим шляхом

У п'ятницю, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу перед журналістами, де зробив низку важливих заяв. Він вчергове наголосив, що Україна не може відмовитися від окупованих територій та підкреслив, що вступ України до НАТО залежить не від бажань Кремля.

Він також сказав, що Україна чекає на європейський контингент як частину гарантій безпеки. "Телеграф" зібрав основні заяви Зеленського з пресконференції.

Щодо повернення контролю над Кримом

Я погоджуюсь з Трампом, що в України немає достатньо зброї, щоби зброєю повернути контроль над Кримом. Але у нас є можливості санкційні, іншого економічного та дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Воно відкриває можливості говорити про все", – сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі з будь-ким та будь-коли: "Але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне, безумовне припинення вогню".

Щодо відмови від територій

"Наша позиція незмінна – тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території – тимчасово окуповані, і всі належать Україні… Весь світ, або більшість світу підтримує нас в цьому. Навіть ті країни, які балансують постійно у відносинах між нами і Росією – навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим", – заявив український лідер.

Він додав, що не може віддати комусь українську територію, бо це не його власність. Це власність українського народу, який є сьогодні, який буде народжуватися поколіннями вперед. Уся ця земля належить народу України.

Щодо членства в НАТО

"Якщо є підтримка від всіх членів НАТО – тоді можна переходити до кроку щодо того, з чим погоджуються партнери, а з чим не погоджуються", – пояснив президент щодо членства України у Північноатлантичному альянсі.

Він наголосив, що вступ України до НАТО залежить не від бажань РФ, а передусім від союзницької позиції партнерів. "І тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері – я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції", — додав президент.

Щодо гарантій безпеки

За словами Зеленського, Україна очікує на європейський контингент. Наразі триває робота над інфраструктурою гарантій безпеки.

"Я говорив з Трампом, що для нас "backstop" це не обов'язково "boots on the ground" в Україні. Я знаю, як не дуже позитивно на це дивляться США. Тому ми говоримо про роботу розвідок, про кіберзахист, про системи ППО Patriot", – уточнив гарант Конституції.

Щодо відповіді Трампу

"Були американські пропозиції або бачення. На це в Лондоні група, яка складалася з наших колег з Європи та США, запропонувала наше бачення на ті пропозиції, які відкрили США. Там є відповіді", – сказав він.

За словами Зеленського, пропозиції стосуються гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО. Наразі Україна чекає на реакцію Білого дома.

Нагадаємо, "остаточний" мирний план президента США Дональда Трампа охоплює не тільки питання Криму та інших окупованих територій, а й угоду про копалини. Україна та Європа вже подали свої пропозиції щодо цього документа.