Росії все, Україні нічого? ЗМІ опублікували "остаточний" мирний план Трампа

Його Штати презентували на переговорах у Парижі

"Остаточний" мирний план президента США Дональда Трампа включає в себе не тільки питання Криму та інших окупованих територій, а й угоду про копалини. Україна та Європа вже подали свої пропозиції щодо цього документа.

Про це пише Reuters. Видання публікує "остаточний план Трампа", який схожий на той, що обговорювали раніше.

Це мирна угода, яку американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією в Парижі 17 квітня.

Припинення вогню

Постійне припинення вогню;

Україна та Росія негайно розпочнуть переговори щодо технічної імплементації.

Гарантії безпеки

Україна отримує надійні гарантії безпеки, проте які саме не уточнюється;

Гарантами будуть європейські та всі охочі неєвропейські держави.

Зовнішня політика

Київ відмовляється від вступу в НАТО;

Україна може продовжити шлях до членства в ЄС.

Території

США визнають окупацію Криму і він залишається російським;

Штати де-факто визнають окупацію Луганської області та частин Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Україна повертає повний контроль на території в Харківській області;

Україна відновлює контроль над ЗАЕС через контроль США, а також над Каховською дамбою;

Київ отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка

США та Україна укладуть угоду про надра;

Київ отримує повну реконструкцію та фінансову компенсацію, проте від якої сами держави невідомо;

Скасовуються санкції проти Росії з 2014 року;

США та Росію поновлюють економічне співробітництво.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп насправді направив Віткоффа на перемовини з очільником Росії Володимиром Путіним.