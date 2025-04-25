Зараз від Росії залежить укладення мирної угоди, вважає генсек НАТО

Росія отримала американські вимоги та фактично "має щось на столі" щодо укладення мирної угоди з Україною та припинення війни. Таким чином, у переговорах зараз "м'яч явно на боці Росії".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 24 квітня, повідомляє CNN. Він не став говорити про подробиці щодо того, яких поступок вимагають від Росії, або від України, заявивши, що оприлюднення цієї інформації нібито не допоможе мирним переговорам.

Окрім того, заявив Рютте, європейські союзники США мають спільну думку щодо того, що Росія є для Європи довгостроковою загрозою. НАТО погоджується із вимогою Трампа витрачати більше на оборону, при цьому з огляду на існування Росії витрати повинні бути значно вищі, ніж неодноразово обговорювані 2% від ВВП.

"Ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території. Вимога (щодо витрат) повинна бути значно вищою за ці знамениті 2%". Очевидно, що з 2% ми не зможемо захистити територію НАТО", – заявив він.

Зазначимо, що перед візитом до Трампа Рютте обіцяв переконати США не нав'язувати Україні мирну угоду за російським сценарієм. Під час візиту у Сполучені Штати, заявив генсек, він збирається пояснити команді Трампа, чому це погана ідея.

Тим часом на Заході вважають, що Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна. Кремлю цей план подобається – російський міністр закордонних справ Лавров аж розсипався у похвалі Трампу.

Сам Трамп робить заяви про те, що він "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями. Проте його оптимізм недоречний: все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а російський правитель Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.