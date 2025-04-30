"Вимоги змінились в останню хвилину": з'явились нові деталі підписання угоди про корисні копалини

США вимагають підписання додаткових документів

У підписанні угоди про корисні копалини між США та Україною виникли несподівані труднощі. Київ і Вашингтон нібито не можуть дійти згоди щодо двох додаткових документів, які американська сторона вимагає підписати разом з основною угодою.

За інформацією Reuters, підписання документів планувалося на середу, 30 квітня. Джерело повідомляє, що США наполягають на підписанні двох додаткових документів, які, на думку української сторони, ще потребують доопрацювання.

Перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко вже вирушила до США для підписання основної угоди. Цей документ розглядається як ключовий для відновлення відносин Києва з адміністрацією Дональда Трампа.

Проєкт основної угоди, з яким ознайомилося агентство Reuters, підтверджує, що Україна домоглася скасування вимоги щодо повернення США коштів за попередню військову допомогу. Українська сторона рішуче виступала проти такої вимоги.

У проєкті також зазначено, що документ надає США переважний доступ до нових угод щодо природних ресурсів України, але не передбачає автоматичної передачі Вашингтону частки мінеральних багатств України чи її газової інфраструктури.

"Дійсно, це стратегічна угода… це справді рівноправна, добра міжнародна угода про спільні інвестиції у розвиток та відновлення України", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль..

Денис Шмигаль зазначив, що після підписання основної угоди сторони узгодять два додаткові технічні документи, в яких буде деталізовано механізм акумуляції коштів. Прем'єр-міністр наголосив, що Україна збереже контроль над усіма своїми ресурсами, а фонд інвестуватиме в розвиток України протягом 10 років.

"Україна робитиме внесок лише з нових ліцензій, з нових роялті на мінеральні ресурси. Це буде наш внесок, 50% якого буде передано до цього фонду", – пояснив Шмигаль.

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував ситуацію, зазначивши, що українська сторона вирішила внести зміни в останню хвилину. "Ми впевнені, що вони це переглянуть. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони будуть готові", – сказав він, додавши, що з американської сторони до узгодженої на вихідних угоди змін не вносилося.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп емоційно висловився щодо угоди про копалини та Зеленського. Американський лідер не задоволений темпами роботи над угодою.