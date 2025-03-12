Угода про копалини та припинення вогню в Україні: що кажуть букмекери після переговорів у Джидді

Найбільший приріст показали шанси на те, що Україна та США в березні підпишуть угоду про копалини

На тлі переговорів делегацій України та Сполучених Штатів 11 березня у Саудівській Аравії букмекери значно збільшили шанси на підписання угоди про копалини між Києвом та Вашингтоном. Також збільшилися шанси на паузу у бойових діях в Україні та на припинення війни.

Про це свідчать дані букмекерського сервісу Polymarket станом на вечір 11 березня. Зокрема, букмекери збільшили шанси на наступні події:

Підписання угоди про корисні копалини між США та Україною в березні: зросли до 78% (+40%);

Пауза в бойових діях в Україні вже у 2025 році: зросли до 77% (+14%);

Закінчення війни в Україні до Великодня (20 квітня 2025 року): зросли до 43% (+20%).

Нагадаємо, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом. В Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.