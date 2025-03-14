Зеленський розповів, на якому етапі Угоди США про корисні копалини з Україною та Росією

Угода має бути ратифікована Верховною Радою

Угода між Україною та США щодо корисних копалин залишається в силі, робота над нею триває. Ця домовленість передбачає створення інвестиційного фонду та безпекові гарантії.

Про процес розробки документа повідомив Володимир Зеленський, передає кореспондент "Телеграфу". Він наголосив, що процес переговорів з американською стороною відбувається поетапно, наразі формується наступний рівень домовленостей.

За словами Зеленського, угода зі США включає два етапи: рамкову домовленість і детальнішу угоду, яка має містити конкретні показники та пройти ратифікацію у Верховній Раді України.

"Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась. Перше — рамкова угода, підписання, далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою. Вона буде подана на ратифікацію в український парламент", – заявив український лідер.

Говорячи про заяву росіян, в якій ті запропонували Трампу альтернативну угоду щодо ресурсів з окупованих територій України, Зеленський висловив сумнів у її реалістичності. Він наголосив, що Росія є однією з найбагатших за природними ресурсами країн, але не розвиває глибокий видобуток, бо не мають сил, технологій або бажання.

"Я думаю, що Путін просто так про це сказав. Ну, так сказав: "Так і ми готові". Ну, в принципі, а чому ні? Це ж не значить, що вони щось будуть робити. До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: "Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною". Вони сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є. А потім вони зрозуміли Путіна більше. Те, що він каже часто розходиться з реальними діями", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 лютого було оприлюднено повний текст "Угоди про копалини" між Києвом та Вашингтоном. Документ передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, а також містить положення щодо безпеки. Як зазначено у тексті, ця домовленість стане частиною ширшої системи безпекових гарантій.

Раніше видання NBC повідомляло, що російські чиновники запропонували США угоду щодо корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України. Йшлося про можливість надання Вашингтону доступу до ресурсів у Донецькій та Запорізькій областях, які знаходяться під контролем Москви. За даними видання, адміністрація Трампа не взяла на себе зобов’язання укладати таку угоду, але й не виключила її з обговорення.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що США та Росія вже могли узгодити умови Путіна щодо перемир’я.