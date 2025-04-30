Угода між Україною та США щодо копалин опинилася під загрозою зриву через суперечки в останній момент, - FT

Суперечки шодо угоди виникли невчасно

Підписання стратегічної угоди між Україною та США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин може не відбутися через розбіжності між сторонами. Документ, який передбачає створення спільного фонду для залучення коштів у гірничовидобувний сектор України, викликав заперечення з боку Вашингтону через нібито спробу Києва змінити узгоджені умови.

Про це повідомляє Financiial Times з посиланням на поінформовані джерела в урядах обох країн. Як зазначається, перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко прибула до Вашингтона для підписання угоди з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Утім, американська сторона несподівано поставила вимогу одночасно підписати не лише рамкову угоду, а й виконавчий договір про сам фонд – документ, який, за українським законодавством, має пройти ратифікацію у Верховній Раді.

Представники США заявили, що Київ намагається переглянути раніше узгоджені положення, що нібито шкодить прозорості угоди. Водночас українські посадовці наполягають: підписання двох документів в один день юридично не є можливим. Один з українських урядовців назвав шанси на підписання рамкової угоди "п’ятдесят на п’ятдесят".

Попри напруження, про яке пишуть ЗМІ, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у телемарафоні, що угоду можуть підписати вже упродовж 24 годин. Він також підтвердив, що США погодилися не враховувати минулу військову допомогу як внесок у фонд – одну з ключових "червоних ліній", озвучених Києвом раніше.

Головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко позитивно оцінив нову редакцію угоди між Україною та США щодо корисних копалин. За його словами, документ зараз уже виглядає цілком прийнятним, хоча остаточні висновки можна буде зробити лише після повного ознайомлення з текстом.

"Ще треба читати документ, але наразі — уважуха і респект нашій переговорній команді, реально. Ключові речі, які викликали у мене незгоду і заперечення — з неї вичистили. Я у своїх очікуваннях був готовий до того, що деякі деталі лишаться — але й їх прибрали. І це дуже добре", – дописав журналіст.

Також він зауважив, що структура угоди дає підстави вважати, що Сполучені Штати не відмовляться від подальшої військової підтримки України, навіть у формі продажу озброєння.

Нагадаємл, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала остаточний варіант ключової угоди зі США щодо надрокористування. За його словами, процес затягується вже щонайменше на три тижні, і він очікує, що документ буде підписано "якнайшвидше".