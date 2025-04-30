"Требования изменились в последнюю минуту": появились новые детали подписания соглашения о полезных ископаемых (обновлено)

США требуют подписания дополнительных документов

В подписании соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной возникли неожиданные трудности.Киев и Вашингтон якобы не могут прийти к соглашению относительно двух дополнительных документов, которые американская сторона требует подписать вместе с основным соглашением.

По информации Reuters, подписание документов планировалось на среду, 30 апреля. Источник сообщает, что США настаивают на подписании двух дополнительных документов, которые, по мнению украинской стороны, еще нуждаются в доработке.

Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко уже отправилась в США для подписания основного соглашения. Этот документ рассматривается как ключевой для возобновления отношений Киева с администрацией Дональда Трампа.

Проект основного соглашения, с которым ознакомилось агентство Reuters, подтверждает, что Украина добилась отмены требования по возврату США средств за предварительную военную помощь. Украинская сторона решительно выступала против такого требования.

В проекте также указано, что документ предоставляет США преимущественный доступ к новым соглашениям по природным ресурсам Украины, но не предусматривает автоматическую передачу Вашингтону доли минеральных богатств Украины или ее газовой инфраструктуры.

"Действительно, это стратегическое соглашение… это действительно равноправное, хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль отметил, что после подписания основного соглашения стороны согласуют два дополнительных технических документа, в которых будет детализирован механизм аккумуляции средств. Премьер-министр подчеркнул, что Украина сохранит контроль над всеми своими ресурсами, а фонд будет инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет.

"Украина будет вносить вклад только по новым лицензиям, по новым роялти на минеральные ресурсы. Это будет наш вклад, 50% которого будет передано в этот фонд", – пояснил Шмигаль.

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал ситуацию, отметив, что украинская сторона решила внести изменения в последнюю минуту. "Мы уверены, что они это пересмотрят. И мы готовы подписать сегодня днем, если они будут готовы", – сказал он, добавив, что с американской стороны в согласованные на выходные соглашения изменения не вносились.

Обновлено. Украина не предлагала поправки в проекте соглашения о недрах. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники в Офисе президента. Киев готов подписать основной документ.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп эмоционально высказался по поводу соглашения о ископаемых и Зеленского. Американский лидер не удовлетворен темпами работы над соглашением.