Прощавайте, помідори й кавуни? Друга хвиля заморозків добиває українські сади та городи (відео)

Заморозки можуть тривати до середини травня

Цього року весна приносить українським садівникам чимало клопоту. Спочатку сильні заморозки знищили майже всю зав'язь ранніх кісточкових, а тепер прийшла друга хвиля холоду.

У мережі безліч відео з наслідками нічних температурних "гойдалок". Автори роликів скаржаться, що їхні сади та городи сильно постраждали від морозів і демонструють пошкоджені рослини.

Особливо холодно було в ніч з 27 на 28 квітня. Температура в багатьох областях опускалася нижче нуля. Садівники розповідають, що в низинах було найгірше — там термометри показували до мінус 5-6 градусів. У той же час на підвищеннях та пагорбах було на 3-4 градуси тепліше.

Садівники зазначають, що під час першої хвилі заморозків постраждали в основному ранні кісточкові — абрикоси, черешні, персики. Тепер під удар потрапили всі рослини, які уже були висадженні у відкритий грунт — переважно це ранні сорти картоплі, помідорів і інших овочів.

Примерзла навіть розсада різних овочів та квітів, яка була у теплицях. Не допомогло і агроволокно, яким люди накривали свої рослини.

Аби врятувати урожай, люди палили багаття вночі, щоб таким "обкурюванням" трішки підвищити температуру повітря. Проте цей спосіб малоефективний — врятувати рослини таким чином не вдалося.

Фахівці попереджають, що заморозки можуть тривати ще кілька тижнів — аж до середини травня. Це погана новина для садівників, адже саме зараз цвітуть яблуні та груші.

Незважаючи на всі проблеми, деякі фермери залишаються оптимістичними. Вони зазначають, що навіть якщо частина квітів загине, це не означає повну втрату врожаю. Дерева мають запас міцності, і якщо хоча б 10-15% квітів уціліє, можна сподіватися на помірний урожай.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити з картоплею після заморозків, аби не втратити весь урожай. Картоплю можна ще врятувати після морозу.