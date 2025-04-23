Обприскайте троянди цим розчином навесні і вони будуть здоровими та квітучими все літо

Один лайфхак зробить ваші кущі здоровими та невразливими

Троянди — улюблені квіти багатьох садівників, які прикрасять будь-який сад чи клумбу. Ці квіти вимагають догляду та турботи, проте вміють віддячити гарним та пишним цвітінням. Щоб кущі троянд були здоровими, а цвітіння розкішним потрібно обробити троянди навесні спеціальним розчином.

"Телеграф" розповість, чим обприскати троянди у квітні, щоб вони радували гарним цвітінням все літо.

Перепади температур та вологості навесні створюють ідеальні умови для поширення чорної плямистості, яка покриває листя та стебла троянд. Це грибкова інфекція, яка поширюється через воду і починається біля основи рослини, а потім вражає все листя, пише Express. Однак є простий спосіб боротьби з цією хворобою троянд.

Чим обприскувати троянди?

Для обробки троянд від грибкової інфекції потрібне коров’яче молоко, яке точно знайдеться у вашому холодильнику. Зробіть розчин, розбавивши молоко з водою (на 1 літр молока 2 літри води).

Цим розчином обприскуйте кущі троянд щотижня і згодом ферменти молока припинять поширення грибкової інфекції на листі та стеблах троянд. Після такої обробки ваші квіти буятимуть все літо пишним цвітом.

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