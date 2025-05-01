Заморозки возвращаются в Украину. Где и когда ждать до -5 градусов

Они уже нанесли немало вреда

Заморозки в последние дни отступили из Украины, установилась комфортная погода. Однако в первые дни мая температура воздуха ночью снова ощутимо снизится, местами — вплоть до заморозков.

Такой прогноз дал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в начале последнего месяца весны погодные условия над центральной и восточной Европой, в том числе и над Украиной, будут определять антициклон и гребень высокого давления. Потому сильных осадков не предвидится.

Где могут быть заморозки 2 мая

В четверг и пятницу, 1-2 мая, в Украине будет сухо. Небольшой дождь местами может пройти только в западных и северо-восточных областях. Ночью столбики термометров будут показывать +5…+12 градусов. В северных и западных регионах 2 мая возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0…-3 градуса.

В дневные часы 1-2 мая синоптик прогнозирует 12-18 градусов с отметкой "плюс". В южной части Украины и в Закарпатье воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Предупреждение о заморозках от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр также предупредил о возможности заморозков в ночь на 2 мая. По его прогнозам, заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов ожидаются в ночь на пятницу в западных, северных, большинстве центральных областей. На следующую ночь, на 3 мая, они охватят восточные, Сумские, Черниговскую, Полтавскую и Днепропетровскую области (I уровень опасности, желтый).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какого вреда наделали заморозки в Украине. Под удар попали все растения, которые уже были высажены в открытую почву — преимущественно ранние сорта картофеля, помидоров и других овощей.