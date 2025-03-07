Це не папуги: строкатий птах опинився на межі зникнення в Україні

Занесена до Червоної книги України як вразливий вид, сиворакша стикається з викликами виживання через антропогенний вплив та зміни клімату

Сиворакша (Coracias garrulus) — вид птахів, який належить до родини ракш. Цей птах відомий своїми яскравими кольорами та унікальним зовнішнім виглядом.

Сьогодні сиворакша занесена до Червоної книги України як вразливий вид. Це означає, що популяція цього птаха перебуває під загрозою через різні фактори, такі як знищення природних місць проживання, зміни клімату та інші антропогенні впливи.

Біологічні характеристики

Сиворакша — це середнього розміру птах, який сягає довжини близько 32-35 см і ваги близько 160-200 грамів. Характерною особливістю цього виду є його яскраве забарвлення: синьо-зелені крила і хвіст, а також червонувато-коричневий живіт. Сиворакша мешкає у відкритих лісах, парках і садах, де полює на комах, дрібних плазунів та інших безхребетних тварин. В раціоні сиворакші переважають великі наземні комахи, такі як жуки, коники, цвіркуни та сарана. Також вони живляться дощовими черв’яками, невеликими ящірками, гризунами та жабами. В осінній період до їхньої дієти додаються ягоди. Сиворакші часто сидять на електричних стовпах, дротах або товстих гілках дерев, звідки оглядають околиці в пошуках їжі. При виявленні здобичі вони миттєво злітають і захоплюють її міцним дзьобом.

У сиворакші немає явних відмінностей між самцем і самкою, що є рідкісним явищем серед птахів. Проте вони є високо соціальними птахами, які часто утворюють невеликі групи під час міграційних періодів. Вони спілкуються між собою за допомогою характерного голосу, це глибокий та гортанний звук "рек-рек".

Також сиворакші щороку повертаються на звичні місця гніздування. Можуть гніздитися в дуплах дерев, порожнинах пнів або в норах, які самостійно риють в урвищах і ярах. Довжина таких нір може досягати близько 60 см.

Заходи щодо збереження

Для захисту сиворакші та інших видів, занесених до Червоної книги України, проводяться різні заходи. Національна комісія з питань Червоної книги України координує наукові дослідження, розробляє заходи щодо охорони та контролює їх виконання. Крім того, державні органи України здійснюють регулювання та контроль збереження видів, занесених до Червоної книги, забезпечуючи їх охорону на всій території країни.

Охорона природи та збереження біорізноманіття є важливими завданнями сучасності. Види, як сиворакша, займають особливе місце в екосистемах, виконуючи важливі функції у підтриманні балансу природи. Тому захист цих видів не лише забезпечує їх виживання, але й сприяє збереженню здорової та стабільної екосистеми в цілому.

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