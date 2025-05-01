Заслуга не тільки Зеленського? В Politico повідомили, кому вдалося змінити думку Трампа про Путіна

Париж та Лондон спостерігають, чи зможе президент США зберегти свою жорстку риторику

Риторика президента США Дональда Трампа щодо російського правителя Володимира Путіна суттєво змінилася останнім часом. Проте тут є заслуга не тільки президента України Володимира Зеленського, стверджують журналісти: Трамп змінив риторику після кількох місяців непублічних зусиль з боку французького президента Еммануеля Макрона та британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Про це пише видання Politico із посиланням на власні джерела серед європейських урядовців. Макрон та Стармер скоординовано "атакували" Трампа, щоб переконати його, по-перше, припинити тиснути на Зеленського, а по-друге, спрямувати злість Трампа на Путіна, використовуючи у якості аргументу той факт, що хазяїн Кремля фактично виставляє Трампа дурнем.

"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", – зазначає видання.

Ключову роль у переговорах з адміністрацією США з британського боку відіграли радник з національної безпеки Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Хілі, міністр закордонних справ Девід Леммі та посол США в Британії Марк Бернетт. Зокрема, за даними газети, Леммі 13 разів з початку року говорив з державним секретарем США Марко Рубіо, а Стармер мав понад 10 розмов із Трампом. А президенту Зеленському, зі свого боку, вдалося вплинути на хід думок Трампа під час зустрічі у Римі.

"Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі. Ми наголошували, що Путін виявляє неповагу, постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив… Трамп чутливо реагує на людські жертви – це його справді турбує", – сказав виданню британський дипломат.

"На цей момент Трамп зрозумів, що Путіну не можна довіряти. Це те, що президент постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", – підтвердив журналістам французький високопосадовець.

Втім, зазначає видання, позиція Трампа все ще не пройшла перевірку часом. Париж та Лондон спостерігають, чи зможе президент США зберегти свою жорстку риторику на тлі нетерпіння якнайшвидше отримати "перемогу" щодо укладення "мирної угоди".

"У Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США… Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує", – прокоментував цей момент старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Путін боїться роздратувати Трампа через що грає з усіма цими короткочасними "перемир’ями", яких дотримуватися все одно не буде. Тим часом Рубіо висунув вимогу до України та Росії представити конкретні пропозиції щодо припинення війни. В іншому випадку Сполучені Штати погрожують відмовитися від посередницької ролі у мирних переговорах.

Нагадаємо, що після масованого удару росіян по Києву Трамп дуже негативно відгукнувся про дії Росії, закликавши Путіна терміново зупинити обстріли України. А після тієї самої зустрічі в Римі Трамп раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру. Втім, нещодавно він знову заговорив про "миролюбного Путіна".