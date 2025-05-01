Трампу вірити не можна? Інформація про нові поставки зброї в Україну може виявитися неправдою

Рішення про постачання зброї поки залишаються на рівні ініціатив

Плани США щодо можливих нових поставок озброєння викликають пильну увагу не лише в Україні, а й у міжнародній спільноті. Попри заяви, остаточних рішень наразі немає, а отже робити однозначні висновки поки зарано.

Про це "Телеграфу" розповів юрист-міжнародник, виконавчий директор Української асоціації права Роман Єделєв. За його словами, політичні рішення у США, особливо напередодні виборів, можуть змінюватися неодноразово — і навіть кардинально. Тому будь-які заяви чи ініціативи слід розглядати обережно, допоки вони не отримали фактичного втілення.

"Якщо такі поставки зброї справді відбудуться, то це буде сигналом не лише у контексті російсько-української війни, а й у ширшому контексті подальшого позиціонування США", — сказав Єделєв.

Він додав, що варто зважати на те, як часто адміністрації США може змінювати свої підходи, тому обережність в оцінках зараз є виправданою. Рішення поки залишаються на рівні ініціатив, тож остаточні висновки можливі лише після практичного втілення.

Нагадаємо, що 9 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд чинних правил експорту американської зброї та військової техніки. Адміністрація Білого дому вважає, що нинішня система дозволів і процедур продажу є надто складною та потребує спрощення, аби полегшити постачання американського озброєння за кордон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військова допомога США Україні може зупинитися після завершення постачань, схвалених ще за президентства Джо Байдена. Наразі ані в Білому домі, ані в Конгресі фактично не ведуться активні обговорення щодо нового пакета озброєння для України.