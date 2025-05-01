Як Путін може використати угоду про надра між Україною та США

Трамп не відмовився від ідеї економічної співпраці з Москвою

Угода між США та Україною щодо корисних копалин, підписана 30 квітня, може бути гарною новиною для України, але вона не обов'язково погана для Росії. Адже "угода з Володимиром Зеленським не виключає угоди з Володимиром Путіним".

Таку думку висловив московський кореспондент британського видання Sky News Айвор Беннетт. Президент США Дональд Трамп "жонглює" трьома окремими напрямками переговорів.

Перший напрямок — угода про корисні копалини з Україною

Угода про корисні копалини з Україною є результатом одного напрямку – контактів Вашингтона з Києвом. Це важливо для Трампа, щоб гарантувати, що Америка отримає щось за свою військову підтримку України.

Другий напрямок — мирні переговори

"Потім є самі мирні переговори, де Дональд Трамп запропонував те, що виглядає як дуже односторонній мирний план на користь Москви. Поки що це не змінилося", — пише Беннетт.

Третій напрямок — переговори США та РФ

Третій напрямок важливих для Трампа переговорів — між Вашингтоном та Москвою. В них президент США прагне зблизитися з Росією.

Що дає Україні угода про надра зі США

"Є певний перетин між напрямками – гарантії безпеки для України є яскравим прикладом. Американські компанії на місцях на сході України – це не зовсім та гарантія безпеки, яку мав на увазі пан Зеленський, але я думаю, що це дасть Кремлю паузу для роздумів, коли справа дійде до продовження його військової кампанії. Бо якби це сталося, це майже напевно завадило б зближенню з Вашингтоном", — пише журналіст.

Трамп не відмовився від ідеї економічної співпраці з Москвою

Переговори між Росією та США можуть відкривати шлях до економічної співпраці між двома країнами. Айвор Беннетт впевнений, що обидві сторони не відмовилися від цих намірів.

Як Кремль може спробувати використати угоду на свою користь

Журналіст зазначає, що Трамп намагатиметься отримати якомога більше з цієї ситуації, але й Росія також. На його думку, Кремль може спробувати отримати більше від переговорів, можливо, представивши це як поступку зі свого боку, щоб нав'язати більше умов.

"Вони можуть сказати, наприклад, що американські бізнес-інтереси є достатньою гарантією безпеки для Києва, а потім використати цей аргумент, щоб отримати підтримку США для свого протесту проти реальної гарантії безпеки у вигляді європейських миротворців", — пише Беннетт.

Також РФ може спробувати інакше використати угоду між США та Україною. Наприклад, для просування інших своїх вимог, таких як скасування санкцій, визнання Криму або підтримка США повернення Росії до G7.

"Дональд Трамп, можливо, і є майстром укладання угод, але Москва є майстром захисту власних інтересів, і ця угода щодо корисних копалин навряд чи цьому завадить", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", нардеп Ярослав Железняк повідомив, що ратифікація угоди зі США має відбутися 13-15 травня. Він пояснив, що окрім політичної угоди про корисні копалини, вона має ще дві частини: договір між DFC та Агентством від України (це після ратифікації), технічна частина.