Трамп назвав Зеленського "диктатором"

Американський президент знову розкритикував українську владу

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та погрожував ризиками "втратити країну". Крім того, він знову заявив, що "успішно веде переговори з Росією" про завершення війни.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth. Трамп заявив, що Зеленський переконав США витратити "350 мільярдів доларів" та "піти на війну, яку неможливо виграти".

При цьому він сказав, що Україна нібито не зможе врегулювати війну без США, а Європа не змогла цього зробити.

"Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хороший, — це грати Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Водночас ми успішно ведемо переговори про припинення війни", — написав він.

За його словами, попередній президент США Джо Байден "ніколи не намагався" завершити війну, Європа не змогла, а Зеленський нібито хоче "зберегти годівницю".

Трамп додав, що любить Україну, але "Зеленський зробив жахливу роботу", а також повторив слова про те, що Україна вже нібито зруйнована, а мільйони людей загинули.

Американський мільярдер та "радник" Трампа Ілон Маск теж приєднався до поширення тези про те, що Зеленському варто провести вибори. Про це він написав у відповіді користувачу мережі Маріо Новфалу у соцмережі X.

Як повідомлялося раніше, політолог Роман Єделєв повідомив "Телеграфу", що Трамп та частина його радників живуть у світі російської пропаганди. Тому зараз Україні треба сфокусуватися на тому, щоб давати відповіді на неправдиві заяви.