Трамп уже не требует выборов в Украине: что изменилось в подходе к Украине и как это повлияет на Зеленского

Пока неизвестно, о каких именно условиях мирного предложения Трампа идет речь

Президент США Дональд Трамп решил не включать в обновленный пакет мирных предложений требование о проведении выборов в Украине. Американский лидер не будет настаивать, чтобы Владимир Зеленский ушел с поста президента страны.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники среди европейских чиновников. Вместе с тем, по данным этих же источников, Вашингтон усилил давление на Киев по другим вопросам. Это вызвало определенные подозрения у части европейских союзников, считающих отказ от избирательного требования только политической уступкой на фоне других, более жестких условий.

"Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к его отстранению от власти, ценой платы за мир", – сообщили в газете.

Ранее The Economist сообщал, что Украина якобы рассматривает возможность отмены военного положения и проведения выборов уже этим летом. По словам журналистов издания, Зеленский "созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня". В Офисе президента эту информацию назвали "полной чушью" и подчеркнули, что проведение любых выборов будет возможно только после полного завершения боевых действий.

Кроме того, во время недавней встречи в Ватикане Трамп и Зеленский обсуждали вопрос о соглашении об ископаемых, заключенном 30 апреля. Кроме того, американский президент якобы подтвердил готовность Вашингтона признать Крым российским, но не потребовал этого же от Киева. По словам Трампа, на этой встрече Зеленский был гораздо спокойнее и "стал понимать ситуацию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп снова изменил свою позицию по поводу намерений российского лидера Владимира Путина остановить войну в Украине. В этот раз он заявил, что Путин вроде бы заинтересован в достижении мира, хотя еще недавно, комментируя рост интенсивности обстрелов украинских городов, озвучивал противоположное мнение.