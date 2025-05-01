Офіційно: Україна та США уклали угоду щодо видобутку українських корисних копалин

З українського боку угоду підписала міністр економіки Свириденко, з американського – міністр фінансів США Бессент

Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови під керівництвом Вашингтона та Києва, який буде займатися видобутком українських корисних копалин та спрямовувати гроші на відбудову України. Це одна з трьох угод щодо видобутку корисних копалин, які сукупно складуть домовленість зі Сполученими Штатами.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко. З американського боку угоду підписав міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна… Спільно із США ми створимо Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу", – сказано у повідомленні.

Також Свириденко офіційно повідомила, які ключові моменти містяться у підписаній угоді:

Україна залишає за собою право власності та право контролю усіх своїх ресурсів на території та у територіальних водах . Визначати, де та що буде добуватися, буде Київ.

. Визначати, де та що буде добуватися, буде Київ. Створення Інвестиційного фонду відбудови відбувається на паритетних началах – 50/50. Керувати Фондом будуть спільно США та Україна, право голосу в обох сторін буде однакове .

– 50/50. Керувати Фондом будуть спільно США та Україна, право голосу . Угода не передбачає будь-яких змін у процесі приватизації надр, або управлінні державними компаніями ("Енергоатом", "Укрнафта" та інші). Надра залишаються в держави, або у приватних власників, державні компанії належать виключно Україні .

. Будь-яких боргових зобов'язань України перед США, реальних або вигаданих, в угоді немає .

. Угода цілком відповідає Конституції та не заперечує євроінтеграційний курс , не суперечить міжнародним зобов'язанням України та є сигналом для інших великих світових гравців.

, не суперечить міжнародним зобов'язанням України та є сигналом для інших великих світових гравців. Наповнення Фонду доходами відбуватиметься виключно за рахунок нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу. Вноситися до Фонду буде 50% отриманих від цих ліцензій коштів.

на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу. Вноситися до Фонду буде 50% отриманих від цих ліцензій коштів. Доходи не оподатковуються ані в США, ані в Україні , щоб інвестування дало якнайбільше результатів.

, щоб інвестування дало якнайбільше результатів. Потрібні точкові законодавчі зміни : внесення змін до Бюджетного кодексу та верифікація Угоди Верховною Радою України.

: внесення змін до Бюджетного кодексу та верифікація Угоди Верховною Радою України. З боку США допомога буде у вигляді залучення додаткових інвестицій та технологій. Підтримувати Фонд в США буде агентство DFC, залучатися інвестиції будуть лише від компаній з США, ЄС та інших країн, які допомагають Україні відбивати російську агресію.

"Як працюватиме Фонд? США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і НОВОЮ допомогою — наприклад, системами ППО для України. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на НОВІ ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед. Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти та газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – додала Свириденко.

Зазначимо, що за інформацією українських джерел, зараз адміністрація Трампа розглядає питання про те, чи буде проведена офіційна церемонія підписання угоди між Сполученими Штатами та Україною про корисні копалини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала остаточний варіант ключової угоди зі США щодо надрокористування. За його словами, процес затягується вже як мінімум на три тижні, і він очікує, що документ буде підписано "швидше".