Рекордсмени Алькатраса: хто відсидів у легендарній в’язниці найбільший термін і за що

Ці дві історії відображають кардинально різні аспекти американської злочинності середини XX ст.

Президент США Дональд Трамп наказав знову відкрити легендарну в’язницю суворого режиму "Алькатрас" у Каліфорнії, закриту ще 1963 року. За його словами, в оновленій і модернізованій установі будуть утримуватися "найжорстокіші і найжорстокіші злочинці Америки", що стане символом закону, порядку і справедливості.

Трамп наголосив, що нинішня судова система надто м’яка до серійних злочинців, і відродження "Алькатраса" покликане покласти цьому кінець. Історія американської пенітенціарної системи знає чимало іменитих ув’язнених, але лише деякі з них залишили настільки глибокий слід в історії Алькатраса, відсидівши в цій в’язниці найдовше.

Елвін Карпіс і Мортон Собелл — дві людини з різною кримінальною біографією, чиї долі були нерозривно пов’язані з цим суворим місцем. Один — нещадний убивця та грабіжник, другий — інженер, який передавав секрети СРСР. Їхні історії демонструють дві сторони американської кримінальної історії ХХ століття.

Елвін Карпіс — рекордсмен за тривалістю ув’язнення

Елвін Карпіс — ім’я, яке асоціюється з найтривалішим терміном перебування в Алькатрасі. Він провів у стінах цієї в’язниці 26 років – більше, ніж будь-який інший ув’язнений. Карпіс був засуджений за серію тяжких злочинів, включаючи десять убивств і шість викрадень, що зробило його одним із найнебезпечніших і найжорстокіших злочинців свого часу.

Причина, через яку саме Карпіс опинився в Алькатрасі, проста: ця в’язниця була призначена для утримання найнебезпечніших і найнекерованіших ув’язнених, яких не можна було тримати у звичайних виправних установах. Карпіс став одним із таких "особливих" в’язнів, чия небезпека вимагала максимальної ізоляції.

Провести 26 років в умовах суворого режиму, постійного нагляду та ізоляції — це випробування, яке мало хто витримує. Карпіс пройшов через це, залишаючись в Алькатрасі до самого його закриття 1963 року. Його перевели в іншу в’язницю, а 1969 року його було умовно-достроково звільнено та депортовано до Канади. Після звільнення Карпіс переїхав до Іспанії у 1973 році, де прожив до своєї смерті 26 серпня 1979 року.

Мортон Собелл — інженер та радянський шпигун

На відміну від Карпіса, Мортон Собелл уславився не криміналом, а шпигунською діяльністю. Працюючи інженером на військових об’єктах, він мав доступ до секретної інформації, яку передавав радянській розвідці. За це в 1950-х роках Собелл був засуджений до 30 років ув’язнення.

В Алькатрасі він провів майже 18 років — 17 років і 9 місяців. Його справа викликала великий резонанс у суспільстві, адже у розпал холодної війни шпигунство сприймалося як одна з головних загроз національній безпеці. Попри суворий вирок, Собелл був достроково звільнений в 1969 за хорошу поведінку.

Після виходу на волю він став активним правозахисником, розповідаючи про несправедливості тюремної системи та поділяючись своїм досвідом життя в одній із найсуворіших виправних установ країни. Соббел помер у грудні 2018 року у віці 101 року. У пізніх інтерв’ю він визнавав, що "поставив не на того коня", шкодуючи про свої дії, але при цьому залишався переконаним комуністом

Долі Елвіна Карпіса та Мортона Собелла демонструють дивовижний контраст. Карпіс, затятий злочинець з десятьма вбивствами на рахунку, і Собелл, ідейний комуніст, який став шпигуном з переконань, обидва провели десятиліття в одному з найсуворіших місць ув’язнення в історії США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після похорону Папи Римського у Трампа з’явилася нова мрія. Про це він повідомив, коли журналісти запитали його думку про можливого наступника на папському престолі.