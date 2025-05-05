Алькатрас відновить роботу через Трампа? Що відомо про легендарну в’зницю-острів (фото)

Її закрили ще 60 років назад

Президент США Дональд Трамп готовий відновити роботу відомої федеральної в'язниці-острова Алькатрас. ЇЇ було закрито понад 60 років назад.

Як зазначив Трамп у своєму дописі, слід покласти край "стражданням Америки від жорстоких, насильницьких та рецидивістів, покидьків суспільства". "Телеграф" розповість усе про легендарний Алькатрас.

Історія Алькатрасу

Алькатрас

Алькатрас на карті

Як в'язниця цей острів почав працювати з 1860-х років, але тоді туди відправляли військових злочинців та дезертирів. Однак з 1934 року Алькатрас став федеральною в'язницею. До неї відправляли не простих злочинців, вона була призначена для найнебезпечніших в'язнів, у яких були проблеми з дисципліною в інших тюрмах.

Зазначається, що жодне судове рішення не направляло злочинця до Алькатрасу напряму, лише згодом ув'язнений туди потрапляв. Однак були і ті, хто просився сидіти в Алькатрасі, і їх запит було схвалено. До прикладу, відомий гангстер Аль Капоне був в їх числі. Однак є думка, що він перевівся в Алькатрас, адже боявся смерті від рук своїх ворогів.

Алькатрас

Алькатрас, місце для прогулянок

Камери Алькатрасу

Їдальня в Алькатрасі

У 1964 році Алькатрас було закрито через великі витрати з бюджету. Ця тюрма розташована на острові посеред океану, її обслуговування потребувало чималих витрат, як і утримання в'язнів. Тому понад 60 років назад легендарний Алькатрас закрили, однак наразі Трамп хоче відновити його роботу і навіть розшити.

Хто сидів в Алькатрасі

Одним з найвідоміших ув'язнених Алькатрасу вважається гангстер Аль Капоне, якого ув'язнили за несплату податків. Окрім того, у списку в'язнів острова-в'язниці є:

Джордж "Машин Ґан" Келлі — відомий грабіжник банків, який потрапив в Алькатрас у 1934 через викрадення нафтового магната.

— відомий грабіжник банків, який потрапив в Алькатрас у 1934 через викрадення нафтового магната. Роберт Франклін Страуд , "Пташник з Алькатраса" — потрапив до Алькатрасу в 1942 році і провів там 17 років. Відомий не тільки своїми злочинами, а й пристрастю до птахів, яких в інших тюрмах розводив. Вважався психічно хворим.

, — потрапив до Алькатрасу в 1942 році і провів там 17 років. Відомий не тільки своїми злочинами, а й пристрастю до птахів, яких в інших тюрмах розводив. Вважався психічно хворим. Алвин "Крепкий камінь" Карпис — єдиний в'язень Алькатрасу, який провів там понад 25 років. Був членом банди "Баркеров".

— єдиний в'язень Алькатрасу, який провів там понад 25 років. Був членом банди "Баркеров". Френк Морріс та брати Енґліни (Джон і Кларенс) — організували втечу з Алькатрасу в 1962 році. Однак їхня доля і досі невідома, адже ні тіл у воді, ні на острові не було знайдено. Вважаються зниклими безвісти.

Аль Капоне

Джордж "Машин Ґан" Келлі

Кларенс Енглін, один з тих, хто втік з Алькатраса. 1962 рік.

Кларенс Енглін, Джон Енглін, Френк Морріс — усі троє, що втекли з Алькатраса.

Чим відомий Алькатрас

Свою славу Алькатрас здобув завдяки унікальному контингенту в'язнів та жорстким умовам. До прикладу, у цій в'язниці злочинці не мали жодних привілеїв, а щоб їх отримати, вони мали працювати. Однак за порушення порядку їм забороняли це робити. Максимальна місткість Алькатрасу 300 ув'язнених, більшість перебували в одиночних камерах.

Алькатрас став настільки відомий, що про нього знімали фільми та писали книги, до прикладу, "Втеча з Алькатрасу", "Скеля" тощо. З 1973 року став туристичним місцем та частиною національного парку США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп вчергове надихнув мережу на створення мемів. Цього разу він опублікував фото в образі Папи Римського.