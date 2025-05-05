Алькатрас відновить роботу через Трампа? Що відомо про легендарну в’зницю-острів (фото)
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Її закрили ще 60 років назад
Президент США Дональд Трамп готовий відновити роботу відомої федеральної в'язниці-острова Алькатрас. ЇЇ було закрито понад 60 років назад.
Як зазначив Трамп у своєму дописі, слід покласти край "стражданням Америки від жорстоких, насильницьких та рецидивістів, покидьків суспільства". "Телеграф" розповість усе про легендарний Алькатрас.
Історія Алькатрасу
Як в'язниця цей острів почав працювати з 1860-х років, але тоді туди відправляли військових злочинців та дезертирів. Однак з 1934 року Алькатрас став федеральною в'язницею. До неї відправляли не простих злочинців, вона була призначена для найнебезпечніших в'язнів, у яких були проблеми з дисципліною в інших тюрмах.
Зазначається, що жодне судове рішення не направляло злочинця до Алькатрасу напряму, лише згодом ув'язнений туди потрапляв. Однак були і ті, хто просився сидіти в Алькатрасі, і їх запит було схвалено. До прикладу, відомий гангстер Аль Капоне був в їх числі. Однак є думка, що він перевівся в Алькатрас, адже боявся смерті від рук своїх ворогів.
У 1964 році Алькатрас було закрито через великі витрати з бюджету. Ця тюрма розташована на острові посеред океану, її обслуговування потребувало чималих витрат, як і утримання в'язнів. Тому понад 60 років назад легендарний Алькатрас закрили, однак наразі Трамп хоче відновити його роботу і навіть розшити.
Хто сидів в Алькатрасі
Одним з найвідоміших ув'язнених Алькатрасу вважається гангстер Аль Капоне, якого ув'язнили за несплату податків. Окрім того, у списку в'язнів острова-в'язниці є:
- Джордж "Машин Ґан" Келлі — відомий грабіжник банків, який потрапив в Алькатрас у 1934 через викрадення нафтового магната.
- Роберт Франклін Страуд,"Пташник з Алькатраса" — потрапив до Алькатрасу в 1942 році і провів там 17 років. Відомий не тільки своїми злочинами, а й пристрастю до птахів, яких в інших тюрмах розводив. Вважався психічно хворим.
- Алвин "Крепкий камінь" Карпис — єдиний в'язень Алькатрасу, який провів там понад 25 років. Був членом банди "Баркеров".
- Френк Морріс та брати Енґліни (Джон і Кларенс) — організували втечу з Алькатрасу в 1962 році. Однак їхня доля і досі невідома, адже ні тіл у воді, ні на острові не було знайдено. Вважаються зниклими безвісти.
Чим відомий Алькатрас
Свою славу Алькатрас здобув завдяки унікальному контингенту в'язнів та жорстким умовам. До прикладу, у цій в'язниці злочинці не мали жодних привілеїв, а щоб їх отримати, вони мали працювати. Однак за порушення порядку їм забороняли це робити. Максимальна місткість Алькатрасу 300 ув'язнених, більшість перебували в одиночних камерах.
Алькатрас став настільки відомий, що про нього знімали фільми та писали книги, до прикладу, "Втеча з Алькатрасу", "Скеля" тощо. З 1973 року став туристичним місцем та частиною національного парку США.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп вчергове надихнув мережу на створення мемів. Цього разу він опублікував фото в образі Папи Римського.