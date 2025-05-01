У Tesla думають звільнити Маска. До чого тут Трамп і хто може його замінити (оновлено)

Штучний інтелект назвав три сильних кандидати

Ймовірне зміщення американського мільярдера Ілона Маска з посади гендиректора Tesla викликає чимало питання. Проте це рішення рада директорів ухвалила через політичну кар'єру Маска, адже він був керівником Департаменту ефективності уряду мільярдер (DOGE) та входить в адміністрацію президента США Дональда Трампа. Однак багатьох цікавить: хто ж може замінити мільярдера і стати головою Tesla.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання і звернувся до штучного інтелекту Grok, який розробка компанії xAI Маска. Цей ШІ створений у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

За даними Newsweek, наразі рада директорів розпочала пошук нового генерального директора Tesla через значне падіння прибутків. Тільки за перший квартал 2025 року компані недоотримала 71%. І навіть пропри запевняння Маска, що з травня 2025 він піде з політик і поставить Tesla в пріоритет, рада директорів продовжила пошук.

Відомо, що Tesla шукає незалежного нового директора, який зміг би не просто вийти з тіні Маска, а й повернути велич компанії, яка неабияк знизилась після нового курсу адміністрації Трампа. Існує чимала ймовірність, що навіть уход Маска з політики не змінить рішення ради директорів.

Хто може стати наступником Маска

На думку ШІ, наразі є приблизно три люди, які потенційно могли б очолити компанію. Адже Tesla шукає не просто гендиректора, а того хто допоможе компанії повернути свої прибутки і задати тенденцію росту акцій.

Одним з найімовірніших кандидатів є Том Чжу, якого називають другою людиною у Tesla після Маска. Він топменеджер Tesla, який з 2023 року обіймає посаду старшого віцепрезидента. Відгравав ключову роль у розвитку компанії в Китаї. Свою роботу в Tesla Чжу почав у команді SuperCharging, згодом очолив посаду генерального директора Tesla в Китаї. У 2024 році після призначення старшим віцепрезидентом з автомобільного напряму Tesla, він повернувся до Китаю, аби знову розвивати цей ринок. Саме завдяки своїй відданості компанії та вже набутому авторитетові в Китаї Чжу може стати наступником Маска.

Том Чжу

Другим кандидатом ШІ назвав Мері Барра — це перша в історії жінка, яка очолила один із трьох найбільших автовиробників США. Вона голова ради директорів General Motors. Раді директорів Tesla може імпонувати те, що Барра свого часу стикнулась з кризовою ситуацією у своїй компанії, де була вимушена відкликати сотні автомобілів з ринку через брак. Однак General Motors пережила складні часи і наразі активно інвестує в електроавтомобілі.

Мері Барра

Третьою ймовірною наступницею маска може стати Ліза Су — американська бізнесменка, генеральна директорка Advanced Micro Devices. Вона змогла не просто врятувати цю компанію від банкрутства, а й зробити її лідером на світовому ринку. Під час роботи Су капіталізація AMD зросла з ~$3 млрд до понад $200 млрд.

Ліза Су

Фактично, на думку Grok, наразі складно сказати, хто саме у списку кандидатів на посаду гендиректора Tesla і кого можуть обрати. Але якщо вже ж рада директорів прийме рішення змінити Маска на когось іншого — це буде людина, яка матиме чимало викликів та надскладних задач. Саме тому будуть шукати того, хто не просто подужає це, а підніме Tesla на щабель вище.

Реакція Tesla на чутки про заміну Маска

Компанія у мережі Х спростувала інформацію про пошук наступника Маска, як і сам американський мільярдер. Щоправда, Макс назвав ЗМІ, які поширили цю інформацію тими, що дискредитують журналістику.

"Це абсолютна неправда (і про це було повідомлено ЗМІ до публікації звіту). Генеральним директором Tesla є Ілон Маск, і рада директорів дуже впевнена в його здатності продовжувати реалізацію захопливого плану зростання", – йдеться у дописі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "антикризові" дії Маска зі зменшення витрат уряду призвели до їхнього збільшення.