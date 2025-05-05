Рекордсмены Алькатраса: кто отсидел в легендарной тюрьме самый большой срок и за что

Эти две истории отражают кардинально разные аспекты американской преступности середины XX века

Президент США Дональд Трамп распорядился вновь открыть легендарную тюрьму строгого режима "Алькатрас" в Калифорнии, закрытую еще в 1963 году. По его словам, в обновленном и модернизированном учреждении будут содержаться "самые безжалостные и жестокие преступники Америки", что станет символом закона, порядка и справедливости.

Трамп подчеркнул, что нынешняя судебная система слишком мягка к серийным преступникам, и возрождение "Алькатраса" призвано положить этому конец. История американской пенитенциарной системы знает немало именитых заключенных, но лишь некоторые из них оставили настолько глубокий след в истории Алькатраса, отсидев в этой тюрьме по максимуму.

Элвин Карпис и Мортон Собелл — два человека с разной криминальной биографией, чьи судьбы были неразрывно связаны с этим суровым местом. Один — беспощадный убийца и грабитель, второй — инженер, передававший секреты СССР. Их истории демонстрируют две стороны американской криминальной истории ХХ века.

Элвин Карпис — рекордсмен по длительности заключения

Элвин Карпис — имя, которое ассоциируется с самым длительным сроком пребывания в Алькатрасе. Он провёл в стенах этой тюрьмы 26 лет — больше, чем любой другой заключённый. Карпис был осуждён за серию тяжких преступлений, включая десять убийств и шесть похищений, что сделало его одним из самых опасных и жестоких преступников своего времени.

Причина, по которой именно Карпис оказался в Алькатрасе, проста: эта тюрьма была предназначена для содержания самых опасных и неуправляемых заключённых, которых нельзя было держать в обычных исправительных учреждениях. Карпис стал одним из таких "особых" узников, чья опасность требовала максимальной изоляции.

Провести 26 лет в условиях строгого режима, постоянного надзора и изоляции — это испытание, которое выдерживают немногие. Карпис прошёл через это, оставаясь в Алькатрасе до самого его закрытия в 1963 году. Его перевели в другую тюрьму, а в 1969 году он был условно-досрочно освобождён и депортирован в Канаду. После освобождения Карпис переехал в Испанию в 1973 году, где прожил до своей смерти 26 августа 1979 года.

Мортон Собелл — инженер и советский шпион

В отличие от Карписа, Мортон Собелл прославился не криминалом, а шпионской деятельностью. Работая инженером на военных объектах, он имел доступ к секретной информации, которую передавал советской разведке. За это в 1950-х годах Собелл был приговорён к 30 годам тюремного заключения.

В Алькатрасе он провёл почти 18 лет — 17 лет и 9 месяцев. Его дело вызвало большой резонанс в обществе, ведь в разгар холодной войны шпионаж воспринимался как одна из главных угроз национальной безопасности. Несмотря на суровый приговор, Собелл был досрочно освобождён в 1969 году за хорошее поведение.

После выхода на свободу он стал активным правозащитником, рассказывая о несправедливостях тюремной системы и делясь своим опытом жизни в одном из самых строгих исправительных учреждений страны. Соббел умер в декабре 2018 года в возрасте 101 года. В поздних интервью он признавал, что "поставил не на ту лошадь", сожалея о своих действиях, но при этом оставался убеждённым коммунистом

Судьбы Элвина Карписа и Мортона Собелла демонстрируют удивительный контраст. Карпис, закоренелый преступник с десятью убийствами на счету, и Собелл, идейный коммунист, ставший шпионом из убеждений — оба провели десятилетия в одном из самых суровых мест заключения в истории США.

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