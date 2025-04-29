Зазіхнули на "священну корову" Трампа: двох українців затримали у США

Тема нелегального голосування дуже чутлива до MAGA-аудиторії

У США затримали двох громадян України, які якимсь чином змогли проголосувати на президентських виборах 2024 року. Як їм це вдалося зробити, лишається невідомим.

Про це проінформувала міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у своєму профілі в X. За її словами, затримання відбулося за сприяння міграційної служби (ICE) та агентства держефективності (DOGE)

"За президента Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну і порушите наші закони, ви зіткнетеся з наслідками", — написала вона.

Як відомо, у США існує децентралізована система реєстрації виборців, а списки формує кожен штат самостійно. При цьому іноді туди можуть потрапити особи, які змогли отримати права водія або ID-картки, але не мають громадянства. При цьому, в деяких штатах особи, які отримали водійські права, до списків виборців потрапляють автоматично. Також не можна виключати людський чинник й помилкові внесення.

Втім, згідно з дослідженнями, частка незаконного голосування на американських виборах не перевищує 0,0025%. Наприклад, у 2016 році у Північній Кароліні було зареєстровано 41 випадок нелегального голосування з 4,5 мільйона голосів. Отже, попри істерію з "Виборчим обманом" серед прихильників теорій змови, подібних випадків дуже мало, щоб хоч якось вплинути на результати виборів навіть у межах окремої громади, не кажучи вже про федеральний рівень.

Проте серед прихильників Дональда Трампа історія із нелегальним голосуванням є серйозною проблемою. Зокрема, сам Трамп звинувачував у 2020 році своїх опонентів у масовому обмані на голосуваннях. Розслідування тоді підтверджень не знайшло, проте серед любителів конспірології це лише зміцнило віру в те, що вони існують, але приховуються. Звинувачення у "вкрадених виборах" активно використовувалися прихильниками ідеології MAGA для атак на прихильників демократів.

Як відомо, Ноем є давньою противницею України і неодноразово говорила, що її підтримка є "пустою тратою". Крім того, вона висловлювала симпатії до Росії та висловлювала думку, що проукраїнська позиція Вашингтона штовхне Москву до рук Китаю.