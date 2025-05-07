Здай гранату – отримай короткоствол. Експерт зі зброї пояснив, чому ідея влади не спрацює

Українці не бояться відповідальності за володіння зброєю для самозахисту

Українці мають на руках величезний обсяг незареєстрованої зброї. За оцінками МВС, йдеться про 5 млн одиниць. УАВЗ вважає цифру навіть більшою. Тому перше, що слід передбачити в майбутньому законі про зброю, — правильну процедуру легалізації, взяття на облік або викупу цієї зброї.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова наглядової ради Української асоціації власників зброї (УАВЗ) Георгій Учайкін. Він пояснив, яким бачить цей закон.

Більше читайте у публікації: "100 тисяч власників пістолетів не шмаляють один в одного": Георгій Учайкін про те, чому в Україні треба дозволити будь-яку зброю".

За його словами, пропозиція уряду: декларування зброї в обмін на зняття відповідальності за незаконне зберігання, — чудова, але українці не бояться відповідальності за те, що мають зброю для порятунку свого життя.

— Особливо це стосується деокупованих або прифронтових територій. Це хибний крок. На рекламну кампанію було витрачено шалені кошти, а в результаті зібрано 6 276 одиниць зброї за 4,5 місяці. Це фіаско. Це не працює і не буде працювати, — каже експерт з питань зброї.

На його думку, обмін бойової зброї на короткоствольну, призначену для власного захисту, не спрацює, тому його варто замінити на викуп.

— Ми не можемо нічого обмінювати з вибуховими речовинами. Особисто мене найбільше хвилюють саме вони: гранати, гранатомети, вибухівка тощо. Чому? Тому що навіть із незареєстрованою вогнепальною зброєю я не бачу сплеску злочинності, а от гранати — вибухають, — зауважує голова наглядової ради УАВЗ.

Він зазначив, що пропозиція "здай гранату — отримай короткоствол" теж не спрацює.

— Здай гранату — отримай 500 грн. В тебе є дві — принеси дві. Ми не запитаємо, де ти їх взяв, і заплатимо тобі 1000 грн. Граната вибухає один раз, тому набагато простіше викупити все це і спрямувати на потреби ЗСУ, — каже експерт.

За його словами, стрілецьку зброю теж треба викуповувати. Але не за 500 грн, а за більшу суму. Тарифи мають встановлювати на рівні Кабміну. Людина повинна мати право отримати ці кошти і придбати за них ту зброю, яка їй потрібна.

— Цьому має передувати ретельна підготовка майбутнього власника зброї. Це доволі складні і ґрунтовні курси тривалістю декілька тижнів навчань. До них мають входити не лише правила безпечного поводження зі зброєю, надання першої домедичної допомоги, надобуття навичок стрільби і розуміння тактико-технічних характеристик. Ці курси повинні давати чітке усвідомлення наслідків неправомірного застосування. Зокрема, у вигляді обмеження або довічної заборони володіння зброєю, — підсумував Георгій Учайкін.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому українці не можуть захиститися власною зброєю.