Сдай гранату – получи короткоствол. Эксперт по оружию объяснил, почему идея власти не сработает

Украинцы не боятся ответственности за владение оружием для самозащиты

У украинцев на руках имеется огромный объем незарегистрированного оружия. По оценкам МВД, речь идет о 5 млн единиц. УАВО считает цифру даже большей. Поэтому первое, что следует предусмотреть в будущем законе об оружии — правильную процедура легализации, взятия на учет или выкупа этого оружия.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Георгий Учайкин. Он объяснил, каким видит этот закон.

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По его словам, предложение правительства: декларирование оружия в обмен на снятие ответственности за незаконное хранение — замечательное, но украинцы не боятся ответственности за то, что владеют оружием для спасения своей жизни.

— Особенно это касается деоккупированных или прифронтовых территорий. Это ложный шаг. На рекламную кампанию были потрачены сумасшедшие средства, а в результате собрано 6 276 единиц оружия за 4,5 месяца. Это фиаско. Это не работает и не будет работать, — говорит эксперт по оружию.

По его мнению, обмен боевого оружия на короткоствольное, предназначенное для собственной защиты, не сработает, поэтому его следует заменить выкупом.

— Мы не можем ничего менять со взрывчатыми веществами. Лично меня больше всего волнуют именно они: гранаты, гранатометы, взрывчатка и т.д. Почему? Потому что даже с незарегистрированным огнестрельным оружием я не вижу всплеска преступности, а вот гранаты взрываются, — замечает глава наблюдательного совета УАВО.

Он отметил, что предложение "сдай гранату — получи короткоствол" тоже не сработает.

— Сдай гранату — получи 500 грн. У тебя есть две — принеси две. Мы не спросим, где ты их взял, и заплатим тебе 1000 грн. Граната взрывается один раз, поэтому гораздо проще выкупить все это и направить на нужды ВСУ, — говорит эксперт.

По его словам, стрелковое оружие тоже нужно выкупать. Но не за 500 грн, а за большую сумму. Тарифы должны устанавливаться на уровне Кабмина. Человек должен иметь право получить эти средства и приобрести за них то оружие, которое ему нужно.

— Этому должна предстоять тщательная подготовка будущего владельца оружия. Это довольно сложные и основательные курсы в течение нескольких недель учений. В них должны входить не только правила безопасного обращения с оружием, оказание первой домедицинской помощи, приобретение навыков стрельбы и понимание тактико-технических характеристик. Эти курсы должны давать четкое понимание последствий неправомерного применения. В частности, посредством ограничения или пожизненного запрета владения оружием, — подытожил Георгий Учайкин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему украинцы не могут защититься собственным оружием.