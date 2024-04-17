"Ситуація катастрофічна": експерт — про чорний ринок зброї, ціни в магазинах та хвилі тіньового озброєння

Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін пояснив "Телеграфу", чому легальна зброя дорожчає, а ціни у тіньовиків — копійчані, а також що з цим робити

В Україні на фоні затримки з постачанням західного важкого озброєння не менш гострим встало питання оснащення бійців Сил оборони імпортною стрілецькою зброєю. Як повідомляв на початку квітня нардеп Мар`ян Заблоцький (фракція "СН"), ціни на українському внутрішньому ринку на снайперські гвинтівки та приціли відрізняються від американських у середньому на 50% і більше.

"Телеграф" запитав у голови Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна, що відбувається з цінами на вогнепали в роздрібній мережі та яким чином вартість цих видів продукції ВПК можна знизити.

— Чому на українському ринку вогнепальної зброї так виросли ціни, наприклад, у порівнянні з вартістю вогнепалів і оснащення в США?

— Безумовно, є відмінність в ціні. Помилково дивитись на ціни в Америці і в нас. Існує доволі складна логістика. Зброя раніше поставлялась на наш ринок переважно морським транспортом. Зараз такої можливості немає. Відповідно, з'явилися додаткові логістичні пункти. Тобто, це — вже літаки, і через це вартість підвищилась. Плюс — оподаткування в Україні, опосередковані податки, існує багато факторів транспортування зброї від кордону до безпосереднього місця продажу. Наприклад, у нас це відбувається тільки за допомогою монопольної охорони МВС.

Дані чинники врешті решт приводять до того, що ціна стає неадекватною. Запевнюю: якщо ми, враховуючи поточну ситуацію, яка погіршується навіть не щодня, а щогодини, ухвалимо принципове рішення, щоб прибрати абсолютно всі податки з імпортерів, то ми тільки виграємо.

Немає часу на дискусії. Ніхто просто не розуміє, наскільки стрімко змінюється ситуація, і через тиждень будуть згадувати нашу з вами розмову, як дискусію в мирний час. Терміново треба прибирати всі податки, максимально спрощувати оформлення дозволів на зброю, знижувати ціни в магазинах. Все спрощувати. Ситуація катастрофічна.

— Водночас, навіть за офіційною інформацією МВС, в Україні з початку великої війни виріс сегмент тіньового обігу стрілецької зброї. Наскільки саме ця частка зросла?

— Перша згадка про кількість незареєстрованої зброї в Україні дотується 2011 роком. Тоді швейцарська компанія Small Arms Survey виклала звіт, на який ми в 2011-му звернули увагу. У документі було зазначено, що в Україні приблизно три мільйони сто тисяч одиниць зброї, що знаходилась в чорному обігу. Не треба цій цифрі дивуватися. Зараз поясню чому.

Підписання Україною Будапештського меморандуму відкрило скриньку Пандори. Мало того, що ми втратили свій ядерний статус, ми ще примудрилися розбазарити таку кількість військової зброї та техніки, що навіть страшно собі уявити. У нас було 1500 літаків, 7000 танків. Цього всього немає і ніхто в той момент навіть не звертав увагу, що ешелонами продавались автомати Калашникова, і все на світі. У нас були найпотужніші склади. Наприклад, в Соледарі, який зараз захоплений рашистами, зі складів якого просто повним ходом торгували зброєю на чорному ринку. Тож станом на 2011 рік було близько 3 100 000 одиниць.

Орієнтовно до 2017-2018 років Small Arms Survey констатувала, що цифра наблизилася вже до 5 мільйонів одиниць. До цієї кількості входить не тільки та зброя, яка була поцуплена зі складів. Туди входила і та зброя, яку люди переробляють зі стартових пістолетів в травматичну, а іноді і в бойову. Туди входять навіть ті автомати, які були вкрадені в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ. Туди, до речі, входить навіть декілька сотень автоматів і сотні тисяч набоїв, яку видали тітушкам на Майдані. Сьогодні точну цифру ніхто не може порахувати.

Наша Асоціація знаходиться на щільному контакті з усіма європейськими структурами, які моніторять цю ситуацію. Ми можемо тільки здогадуватись, скільки незаконної зброї зараз в обігу. Я думаю, що цифра збільшилась мінімум на 2 000 000 одиниць. І це ми кажемо виключно про стрілецьку зброю. Гранатометів, вибухівки тощо ми навіть не можемо порахувати, і не рахуємо. Не плутайте вибухові речовини та гранати зі зброєю. Це абсолютно окремі речі, і вони ніколи не будуть в легальному доступі. Ними треба займатись зовсім з іншим підходом, а от зі стрілецькою зброєю зараз катастрофа.

— Від чого залежить ціна на чорному ринку стрілецької зброї?

— Є попит, є пропозиція. Все залежить від того, на яку ланку ти потрапив. Якщо продають перекупи і дана тема під контролем правоохоронних органів, то це як в бізнесі — на рівень вище. Якщо продаж йде з перших рук, то ціни копійчані. Багато людей, які не мають кримінальних справ, їх просто купують та не забивають собі баки. З цим теж велика біда, і скоро нас накриє хвиля нелегальної зброї на руках у великої кількості цивільних людей.

— У цьому контексті чи варто було б пришвидшити легалізацію вогнепальної і травматичної зброї?

— Легалізація — це термін, який з'являється після того, як створюється документ. В даному випадку — закон, який визначає, яка зброя є законною і незаконною. Відповідно легальна, чи нелегальна. До появи документа, який це все розмежовує, це все нефахові розмови з використанням терміну "легалізація".

Ми ведемо мову про надання законодавчого статусу обігу зброї в Україні. Але, якщо ми хочемо зазирнути в майбутнє, як ми будемо боротися з чорним ринком зброї, маємо враховувати ідеологію цього процесу. Маємо враховувати, що мова йде про великий бізнес, у якому профіт вимірюється сотнями, можливо навіть тисячами відсотків. Ми маємо враховувати те, що існує стійкий попит у населення на короткоствольну зброю — на пістолети для самозахисту.

Якщо говорити про відповідний законопроєкт, який зараз мусолять депутати, то це неправильний документ. Ми категорично проти нього. Якщо парламентарі ухвалять закон, в якому не буде дозволено придбання пістолетів громадянам з метою самозахисту та правом носіння, це просто призведе до вибуху на чорному ринку. Оскільки тоді всі точно переконаються у тому, що держава так нічого не зрозуміла, а чорний ринок просто буде потирати свою пітні ручонки й заробляти на цьому захмарні гроші.

Зупинити цей процес буде неможливо. Люди не бояться ані кримінальної відповідальності (за купівлю зброї на чорному ринку. — Авт.), ані за своє життя. Треба ще враховувати, що у нас є таке питання, як трофейна зброя. Тобто вогнепальна зброя, яку люди знайшли на окупованих чи деокупованих територіях. Це дуже складний момент. Тому, якщо не буде правильного закону, чорний ринок буде процвітати і далі.

Як повідомлялось, за даними проінформованих джерел "Телеграфу", частка чорного ринку зброї в Україні за останні роки збільшилась до 70% від загального обігу вогнепалів і "травматів" у країні.

Також "Телеграф" докладно писав, чому ускладнилась логістика легального постачання стрілецької зброї і аксесуарів в Україну та наскільки може впасти роздрібна ціна, якщо скасувати податки на імпорт.