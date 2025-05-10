Хронологія війни – день 1172: американці попереджають про можливий ракетний удар, "перемир'я" очікувано стало фарсом

10 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1172 день війни існує нова загроза масованого ракетного удару росіян по Україні

На календарі субота, 10 травня 2025 року, триває 1172 день війни. На фронті попри "перемир'я", яке росіяни традиційно перетворили на фарс, тривають бойові дії, найгарячіший напрямок – Покровський. Тим часом американське посольство зробило попередження про можливу загрозу ракетного удару російських окупантів по Києву.

Як проходить 1171-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 10 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітрі все ще тихо, не фіксується ворожих дронів, або ракет.

Про новини та події 7 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1169: Росія кошмарить дронами вдень і вночі, а Путін знову лякає "Орєшником"

Про те, що відбувалося 8 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1170: росіяни продовжують тиснути на фронті, але в небі чисто

З ситуацією в Україні 9 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1171: Зеленський поговорив з Трампом, а в Москві "побєдобєсіє"