Хронология войны – день 1172: американцы предупреждают о возможном ракетном ударе, "перемирие" ожидаемо стало фарсом

10 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1172 день войны существует новая угроза массированного ракетного удара россиян по Украине.

На календаре суббота, 10 мая 2025, длится 1172 день войны. На фронте, несмотря на "перемирие", которое россияне традиционно превратили в фарс, продолжаются боевые действия, самое горячее направление — Покровское. Между тем, американское посольство сделало предупреждение о возможной угрозе ракетного удара российских оккупантов по Киеву.

Как проходит 1171 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 10 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Российские оккупанты закрыли воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр". Обычно оттуда они пытаются запускать свой "Орешник" – в прошлый раз он упал где-то на территории России.

00:00 В воздухе все еще тихо, не фиксируется вражеских дронов или ракет.

О новостях и событиях 7 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1169: Россия кошмарит дронами день и ночь, а Путин снова пугает "Орешником"

О том, что происходило 8 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1170: россияне продолжают давить на фронте, но в небе чисто

С ситуацией в Украине 9 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1171: Зеленский побеседовал с Трампом, а в Москве "победобесие"