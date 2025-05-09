Хронологія війни – день 1171: Зеленський поговорив з Трампом, а росіяни тиснуть на кількох напрямках

9 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1171 день війни росіяни припинили обстріл, але тиснуть на фронті

На календарі пʼятницю, 9 травня 2025 року, триває 1171 день війни. За попередню добу на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення, з яких понад половина відбулась на трьох напрямках — Покровському, Лиманському та Новопавлівському.

Як проходить 1171-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 9 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Зеленський обговорив з Трампом необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки. Також президент проінформував Трампа про ситуацію на полі бою.

"Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти", — написав Зеленський.

З ситуацією в Україні 6 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1168: Україна повернула додому 205 захисників, а Росія вдарила по передмісті Сум

Про новини та події 7 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1169: Росія кошмарить дронами вдень і вночі, а Путін знову лякає "Орєшником"

Про те, що відбувалося 8 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1170: росіяни продовжують тиснути на фронті, але в небі чисто