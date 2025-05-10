Закликав Європу "подружитись" з Кремлем і не тільки. Фіцо наговорив нісенітниць після візиту до Москви

Свій візит до Москви назвав проявом суверенної словацької зовнішньої політики

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав свою поїздку до Москви надзвичайно успішною. Він запевнив Росію, що Братислава надійний партнер для Кремля.

Про це Фіцо заявив у відеозверненні у Facebook. Зазначається, що він взяв участь в заходах на честь 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Враховуючи напружені відносини Європи та Росії, а також постійні атаки дронів на Москву, у Кремлі назвали приїзд Фіцо та президента Сербії Олександра Вучича на парад "актом героїзму".

"Вважаю поїздку до Москви надзвичайно успішною. Крім того, що я виконав обіцянку вклонитися і покласти квіти до Могили Невідомого Солдата, мені вдалося взяти участь у чотирьох важливих зустрічах", – сказав Фіцо.

Він наголосив, що його візит до Москви — прояв суверенної словацької зовнішньої політики. Ба більше, жодна з країн не може Словаччині заборонити цього і вказувати, що робити. Фіцо наголосив, що Росія та Європа повинні плекати "політику співпраці", а не "ненависті та залізних завіс".

"Словаччина – надійний партнер, у якого завжди відчинені двері скрізь, включаючи лідерів світових держав, таких як Росія, Китай чи США. Наша позиція відкриває неповторні можливості, вона може сприяти ослабленню міжнародної напруженості та пошуку дипломатичних форм діалогу", – написав політик.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився парад у Москві за 15 років.