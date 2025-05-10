"Є своя позиція": у Кремлі відповіли на ідею про переговори з Україною

У Кремлі знову спробували перекласти відповідальність на Україну

Росія висловила готовність без попередніх умов розпочати переговори з Україною щодо завершення війни. Крім того, там обіцяють обміркувати пропозицію щодо запровадження режиму припинення вогню на 30 днів.

Інформацію про це оприлюднюють російські ЗМІ. Зазначається, що Кремль має "свою позицію" щодо перемир’я.

"Путін на зустрічі із Сі Цзіньпіном вкотре висловив готовність розпочати діалог з Україною без попередніх умов", — наводять росіяни слова міністра закордонних справ Китаю Вана Ї.

Подібну заяву також зробив і речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі CNN.

"Путін раніше заявив про те, що російська сторона готова до початку переговорів без попередніх умов", — сказав він. При цьому він заявив, що "ситуація залишається суперечливою", оскільки з українського боку реакції на це нібито не надходило.

Як повідомлялося раніше, Україна вже висловлювала згоду на проведення прямих переговорів, а також понад місяць наполягає на припиненні вогню. Відповідну угоду було досягнуто з американцями під час переговорів у Саудівській Аравії ще на початку квітня, проте вона так і не набула чинності через постійні російські відмовки.

У Росії раніше говорили, що готові погодитись на перемир’я, проте з вимогою про те, що Україна на цей час перестане отримувати зброю від союзників. Крім того, там категорично проти розміщення на українській території іноземного контингенту миротворців.

10 травня стало відомо, що країни Європи та США готові запровадити нові санкції проти Москви, якщо та не погодиться на припинення вогню.