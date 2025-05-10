Як виглядає Вовчанськ після року боїв: фото та відео зруйнованого міста
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Від будинків залишились шматки цегли — українські бійці у Вовчанську вже рік стримують ворога
Саме 10 травня 2024 року російські війська розпочали повномасштабний штурм Вовчанська. Вони поливали місто артилерійським вогнем, бомбили, запускали ракети. В 34 окремому мотопіхотному батальйоні "Вовкодави" 57 ОМПБр показали фото, у що перетворилось місто за рік боїв. Більшість забудови зруйновано, оборону доводиться тримати буквально в руїнах.
"Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним – нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас", — пояснює командир батальйону "Фартовий".
Місто щодня під постійними "м’ясними" атаками росіян. Вони відправляють групу за групою, щоб хтось та дійшов. У Вовчанську бої точилися буквально за кожну будівлю, розповідають в міні-фільмі бригади "Хартія". Російські війська били дронами і не тільки. Українські воїни свідомо підпускали ворога на мінімальну відстань — усього 5–10 метрів — і лише тоді відкривали вогонь, знищуючи противника. Водночас підрозділ відчував серйозну нестачу продовольства й води.
"Вихід з ситуації ми завжди знаходили, це компот людський, дуже дякую людям Вовчанська, які закрутки робили. Хай звиняють — ми їх трошки пили", — розповідає командир групи Семен. Доводилось зливати воду з труб та пити. Компотами іноді навіть тушили пожежі, які починались після "прильотів".
В мережі з’явилось відео з висоти польоту дрона з розбомбленим росіянами Вовчанськ. На ньому — залишки церкви Жінок Мироносиць та ПрАТ "Вовчанський агрегатний завод".
А так Вовчанськ виглядав на святкуванні 30 річниці Незалежності України в 2021 році.
Раніше "Телеграф" розповідав, що саме агрегатний завод був важливою ціллю окупантів. Його бійці ГУР звільнили у вересні 2024 року.