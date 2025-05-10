Як виглядає Вовчанськ після року боїв: фото та відео зруйнованого міста

Від будинків залишились шматки цегли — українські бійці у Вовчанську вже рік стримують ворога

Саме 10 травня 2024 року російські війська розпочали повномасштабний штурм Вовчанська. Вони поливали місто артилерійським вогнем, бомбили, запускали ракети. В 34 окремому мотопіхотному батальйоні "Вовкодави" 57 ОМПБр показали фото, у що перетворилось місто за рік боїв. Більшість забудови зруйновано, оборону доводиться тримати буквально в руїнах.

"Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним – нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас", — пояснює командир батальйону "Фартовий".

Наслідки російських обстрілів Вовчанська

Тут, ще кілька років тому вирувало життя

Місто щодня під постійними "м’ясними" атаками росіян. Вони відправляють групу за групою, щоб хтось та дійшов. У Вовчанську бої точилися буквально за кожну будівлю, розповідають в міні-фільмі бригади "Хартія". Російські війська били дронами і не тільки. Українські воїни свідомо підпускали ворога на мінімальну відстань — усього 5–10 метрів — і лише тоді відкривали вогонь, знищуючи противника. Водночас підрозділ відчував серйозну нестачу продовольства й води.

Відео боїв за місто від українських військових та відверта розповідь про події

"Вихід з ситуації ми завжди знаходили, це компот людський, дуже дякую людям Вовчанська, які закрутки робили. Хай звиняють — ми їх трошки пили", — розповідає командир групи Семен. Доводилось зливати воду з труб та пити. Компотами іноді навіть тушили пожежі, які починались після "прильотів".

В мережі з’явилось відео з висоти польоту дрона з розбомбленим росіянами Вовчанськ. На ньому — залишки церкви Жінок Мироносиць та ПрАТ "Вовчанський агрегатний завод".

А так Вовчанськ виглядав на святкуванні 30 річниці Незалежності України в 2021 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме агрегатний завод був важливою ціллю окупантів. Його бійці ГУР звільнили у вересні 2024 року.