Займе лічені дні: Макрон пригрозив Путіну французькими військами

Макрон заявив, що жодна європейська країна таких спроможностей не має

У разі збройної атаки Росії на Польщу Франція здатна оперативно перекинути свої війська на польську територію. Про це 9 травня заявив президент Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання нового договору про дружбу та співробітництво між країнами.

Як передає Укрінформ, Макрон наголосив, що Франція може ухвалити необхідні рішення відповідно до своєї Конституції, має організовані збройні сили, потужне командування та належний рівень інвестицій. Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну французькі війська були розгорнуті в Румунії вже через п’ять днів — швидше, ніж будь-яка інша європейська армія.

"Жодна інша європейська країна не змогла зробити це так швидко й у такому обсязі. Отже, ми маємо цю спроможність, і вона, безумовно, буде задіяна, якщо агресія справді відбудеться", — заявив Макрон.

Президент також підтвердив, що нова угода з Польщею охоплює всі аспекти солідарності, включаючи сферу ядерного стримування. За його словами, Франція враховує інтереси своїх основних партнерів при визначенні життєво важливих національних інтересів, зокрема у ядерній політиці, що закладена ще з часів генерала де Голля.

"У цій сфері у нас є доктрина. І ще з 1960-х років, починаючи з висловлювань генерала де Голля, європейський вимір цього стримування був чітко визначений. І всі мої попередники постійно його підтверджували. Це означає, що під час ухвалення рішення про те, що є життєво важливими інтересами, ми враховуємо інтереси наших основних партнерів", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що обговорювати можливість відправки військ до України наразі передчасно. Він підкреслив, що питання участі Німеччини у формуванні військового корпусу для розміщення на українській території наразі не розглядається.