Вшанували загиблих героїв і не тільки. Макрон, Зеленський та Стармер прогулялись Києвом (ексклюзивні фото, відео)

Навіть спілкувались з українцями

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський, його французький колега Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер поклали квіти біля Стіни памʼяті загиблих за України на Михайлівській площі у Києві.

Цей момент потрапив в об'єктив фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. Зазначається, що подія відбулась 10 травня після обіду.

На фото видно, що лідери принесли до Стіни пам'яті букети червоних троянд. Вони спілкували та роздивлялись фото українських бійців. А вже потім президент України, Франції та премʼєр Великої Британії подивились виставку просто неба. На ній представлена російська військова техніка, яка була захоплена та знищена під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

До того ж лідери спілкувались зі звичайними українцями, які також були на виставці. Зауважимо, що Зеленського, Макрона та Стармера охороняло кілька людей, це добре видно на знімках.

Нагадаємо, що низка європейських лідерів прибули в Київ зранку 10 травня, вони брали участь у зустрічі "коаліції охочих". Після якої Україна заявила про введення перемир'я з 12 травня на 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що візит Макрона, Стармера та інших лідерів вже надихнув українців на меми.