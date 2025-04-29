Озеро перетворилось на калюжі, а Дніпро міліє на очах. В Запоріжжі б’ють тривогу через рівень води (відео)

На це вплинуло кілька факторів

В Запоріжжі в озері Байда та в річці Дніпро значно знизився рівень води. Він фактично впав майже на 1,5 м.

Про це повідомляє місцевий канал, публікуючи відповідне відео. За словами очевидців, тільки напочатку квітня рівень води був звичайним, а зараз знизився в рази.

"Дивіть, тут води було ось так (чоловік показує на свої плечі — ред.), а зараз, що відбувається?!" — каже чоловік на відео.

На кадрах видно, що рівень води в озері Байда на Хортиці впав настільки сильно, що подекуди навіть видно рельєф дна, який раніше не відкривався. Наразі навіть складно уявити, що на відео озеро, адже здебільшого там є великі калюжі і пісок.

На другому відео чоловік показує, на скільки сильно знизився рівень води у Дніпрі біля "Трьох мачт". За словами очевидця, рівень впав на понад 1 м. Це добре видно не тільки по камінню, яке раніше було під водою, а й по мосту.

Чому рівень води впав

Найімовірніше це сталось через кілька факторів. Один з них — підрив Каховської ГЕС російськими окупантами у 2023 році, що призвело до зниження рівня води в нижньому б’єфі Дніпра на 2,64 м нижче норми, досягнувши 11,86 м. Внаслідок цього обміліли прибережні зони.

До того ж у 2025 році спостерігається доволі посушлива весна і зима, що не дало змогу річкам і озером "набрати води", як це було раніше. Саме збіг цих двох обставин відіграє роль в обмілінні Дніпра та озер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на узбережжі Придністровська в Дніпрі місцеві помітили мазут.