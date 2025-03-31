Нова реальність для Запоріжжя: обміління Дніпра змінило місто до невпізнання - вражаючі фото

Там, де раніше ходили катери, розташовувалися затишні кафе, тераси та причали – тепер буквально утворилася пустеля

Після підриву армією Росії Каховської ГЕС у Запоріжжі серйозно впав рівень води у Дніпрі. Краєвиди нижче за Дніпровську ГЕС тепер місцями нагадують постапокаліптичні.

Нову реальність для українців показав мешканець Запоріжжя Роман Косенко. Він опублікував фото та відео, які показують, що зараз відбувається з рівнем води у місті.

Там, де раніше ходили катери, розташовувалися затишні кафе, тераси та причали — тепер буквально утворилася пустеля. Пришвартовані судна, нахилившись, стоять просто на колишньому дні річки.

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

За словами кореспондента " Телеграфа ", який проживає в Запоріжжі, наслідки екологічної катастрофи на незвичайних пейзажах, на жаль, не закінчуються. Деякі з них побачити очима не вдасться, але місцеві жителі про них добре знають. Їдкий сморід із настанням спеки — ще одне нагадування злочинів ворога. Після підриву ГЕС смердючий запах уже кілька разів накривав місто. Особливо помітною ситуація була у 2023 році. Тоді ночами жителям доводилося спати із зачиненими вікнами, а місцевій владі навіть офіційно пояснювати ситуацію, яка налякала деяких городян.

"Це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця. У спеку мул почав випаровуватися, а неприємний запах поширювався в безвітряну погоду", — розповіли тоді в ОВА.

Що сталося у Каховській ГЕС

Каховська ГЕС була захоплена російськими військами 24 лютого 2022 року, тобто першого дня повномасштабного вторгнення в Україну. З 15 листопада 2022 року станція перестала виробляти електроенергію. У ніч проти 6 червня 2023 року російські війська підірвали її: тоді затопило понад тисячу будинків у 80 населених пунктах на півдні України.

Під затоплення потрапили населені пункти Херсонської області як на лівому березі Дніпра, окупованому Росією, так і правому березі, який контролює Україна. В тому числі постраждав обласний центр, місто Херсон. Через катастрофу загинули люди та тварини, почався мор риби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядала Каховська ГЕС наприкінці 2024 року.