Обіцянки влади не врятували: озеро Синє в Києві повністю висохло (фото, відео)

Водойма перетворилась на пустир з бур’янами

Синє озеро на Київщині на Подільському районі повністю висохло. Навіть торішні заяви влади про підготовку до його відновлення не врятували водойму.

У мережі вже публікують відео пустиря, на місці якого два роки назад було озеро Синє.

"Синє озеро знищено остаточно …", — йдеться у дописі.

На кадрах видно, що на території водойми тепер пустир з невеличкою калюжею, порослий травою. Зауважимо, що бур'яну доволі багато, тобто водойма вже тривалий час висохла.

Нагадаємо, що влітку 2023 року озеро почало пересихати. Тоді у мережі основною причиною називали будівництво нової багатоповерхівки поблизу і підземного паркінгу у ній, що могло вплинути на підземні води.

У серпні того ж року влада Києва почала підготовку до початку робіт із розчистки та благоустрою обмілілого озера Синє. Але попри гучні заяви та обіцянки, у серпні 2024 року водойма повністю пересохла. Якщо торік на кадрах хоч видно було невеличкі осередки води, то зараз ж — пустир з калюжею, який поріс бур'яном.

Озеро Синє до обміління

Водночас, за даними Київської міської державної адміністрації (КМДА), причини обміління озера Синє в Подільському районі столиці мають природний та техногенний характер. До перших належить підвищення температури повітря (а отже зростання випаровування) та замулення джерел живлення. До причин техногенного характеру – водопониження внаслідок будівництва житлового масиву та автомобільних доріг, які стали штучною перешкодою для підземних та поверхневих вод.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у київському озері виловили величезну рибу. На Позняках рибалці вдалося зловити великого товстолоба.