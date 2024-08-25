Такого ніколи не було: у мережі показали, як катастрофічно обмілів Дніпро у Запоріжжі (відео)

Обміління річки може мати негативні наслідки

У річці Дніпро дуже сильно впав рівень води. Зокрема, це особливо помітно у Запоріжжі.

У мережі з'явилося відео, де показано, як зараз виглядає річка за Дніпровською ГЕС. Як зазначає його автор, рівень води настілки низький, що наразі можна пішки дійти до острова Хортиця.

Також на відео видно, як за греблею ГЕС у Дніпрі утворилися безліч острівців. До підриву росіянами Каховської ГЕС 8 червня 2023 року вся ця територія була вкрита водою.

Варто зазначити, що раніше екологи попереджали про можливі негативні наслідки для питної води та відпочинку мешканців Дніпра у зв’язку з падінням рівня води у Дніпрі. Причинами несприятливої екологічної ситуації називають тривалу спеку, штучне регулювання річки та забруднення.

Нагадаємо, раніше з’явилися сумні кадри з берега Монастирського острова у Дніпрі, який був усіяний мертвою рибою. Неприємний запах від неї було чути здалеку. За словами мешканців міста, "Дніпро перетворюється швидкими темпами на болото".

Як повідомляв "Телеграф", у червні в акваторії Дніпра відбувся масовий мор риби. Це спостерігалося вздовж правого берега річки між Олексіївкою та Микільським. Еколог зазначив кілька дивних моментів.