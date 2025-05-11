"Дар’я", "Дарія" чи "Дарина"? Як правильно звертатися українською

Багато хто робить одну і ту ж помилку

В українській мові багато хто припускається помилки, вважаючи однаковими іменами "Дар’я", "Дарія" та "Дарина". Насправді вони мають різне походження і значення.

У імен "Дарія", "Дар’я" перське походження – це жіночий варіант чоловічого імені Дарій. Тож ім’я "Дар’я" переводять як "переможниця".

Тому називати "Дарину" "Дашею" буде точно неправильно. Насправді ця зменшувальна форма коректна імені "Дар’я". А ім’я "Дарина" має слов’янське походження. Дослівний переклад звучить так: "Дарована Богом". Іноді його ще перекладають як "подарунок", тому що ім’я Дарина дуже схоже на болгарське слово "дарний".

Щоб правильно звернутися до Дарини, слід використовувати питомі українські лагідні форми зі списку:

Дарунка;

Дана;

Даруся;

Даринка;

Дарійка;

Дарця;

Дарка;

Доронька;

Дарочка;

Даруня;

Дарусенька;

Дарусечка;

Даруненька;

Дарунечка;

Дарусік.

Зазначимо, що однією із форм імені Дарина є Одарка. Тому дівчат і жінок з цим ім’ям можна також називати Одарочка або Одарочка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як справді звучали давні українські імена до русифікації.