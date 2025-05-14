Як теплі зими вдарять по здоров’ю українців. Метеоролог дала цікаву відповідь

Перепади температури повітря за добу сягатимуть більше 10 градусів

Нові кліматичні зміни в Україні серйозно вплинуть на наше національне здоров’я. Оскільки температурні стрибки і не завжди комфортний режим зволоження будуть позначатися на самопочутті метеозалежних громадян.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. Вона пояснила, чому вже існуючі захворювання стануть більш поширеними, а частота захворювань населення зростатиме навіть без суворих зим.

Більше читайте у публікації: "В мене велика тривога": метеорологиня про погодні аномалії в Україні і хвороби через зміни клімату".

— Чому? Тому що відбуваються різкі перепади температур — від прохолодної погоди до дуже високих температур. Іноді ці перепади досягають 10 або навіть більше градусів за добу, — каже науковиця.

За її словами, такі зміни особливо небезпечні для людей із серцево-судинними захворюваннями.

— Різке потепління або похолодання може створити додаткове навантаження на серце. Таким людям потрібно бути попередженими про зміну погодних умов, щоби вчасно прийняти ліки та зменшити ризик ускладнень. Аналогічно у людей з підвищеним артеріальним тиском: коливання атмосферного тиску вони відчуватимуть дуже гостро, — пояснює метеоролог.

На її думку, статистика хвороб серця, тиску, судин у дорослих українців буде суттєво зростати, однак діти все ж таки зможуть адаптуватися.

— Природа так влаштована, що дитячі організми мають кращу здатність до пристосування. Вони ростуть, розвиваються — і це робить їх більш витривалими до змін середовища, — підсумувала Вазіра Мартазінова.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", скільки років триватиме погодний "бардак" в Україні.