Как теплые зимы ударят по здоровью украинцев. Метеоролог дала интересный ответ

Перепады температуры воздуха в сутки будут достигать более 10 градусов

Новые климатические изменения в Украине будут серьезно повлиять на наше национальное здоровье. Поскольку температурные скачки и не всегда комфортный режим увлажнения будут сказываться на самочувствии метеозависимых граждан.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказала ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она объяснила, почему существующие заболевания станут более распространенными, а частота заболеваний населения будет расти даже без суровых зим.

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— Почему? Потому что происходят резкие перепады температур — от прохладной погоды до очень высоких температур. Иногда эти перепады достигают 10 или даже больше градусов в сутки, — говорит ученая.

По ее словам, такие изменения особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Резкое потепление или похолодание может создать дополнительную нагрузку на сердце. Такие люди нужно быть предупреждены об изменении погодных условий, чтобы вовремя принять лекарства и уменьшить риск осложнений. Аналогично у людей с повышенным артериальным давлением: колебания атмосферного давления они будут ощущать очень остро, — объясняет метеоролог.

По ее мнению, статистика заболеваний сердца, давления, сосудов у взрослых украинцев будет существенно расти, однако дети все же смогут адаптироваться.

— Природа так устроена, что детские организмы обладают лучшей способностью к приспособлению. Они растут, развиваются — и это делает их более выносливыми к изменениям среды, — подытожила Вазира Мартазинова.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", сколько лет продлится погодный "бардак" в Украине.