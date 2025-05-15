День вишиванки крізь призму мемів: як українці відзначають свято та демонструють опір ворогу (фото)

Дарт Вейдер у вишиванці — таке можливо?

День вишиванки українці відзначають традиційно у другий четвер травня, тож у 2025 році свято припало на 15 травня. Тим часом у мережі активно ширяться меми про це день — яскраві, сатиричні й художні, що відображають сучасний контекст української культури та війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує найкращі.

Кіт із великим вишитим бантом — милий і водночас яскравий символ, що поєднує любов до домашніх улюбленців із патріотизмом та стилем.

Мона Ліза у вишиванці — цей мем є прикладом візуального синтезу, що поєднує світову культуру з українськими національними символами. За основу взято відому картину Леонардо да Вінчі.

"Чого ти, скотиняка, ще не вдягнув вишиванку?" — мем із характерною та популярною фразою політика Олега Ляшка. У цьому жарті українці влучно поєднали комічний вираз із традицією одягати вишиванку.

Мем із Давидом-козаком, що бореться з Голіафом-свинєю — художня сатирична карикатура, де Україна нібито постає як сміливий козак (Давид), що протистоїть Росії (Голіафу у вигляді свині). Цей образ нагадує про довгу історію боротьби за незалежність та нагадує про нинішній спротив агресору.

На наступному фото зображена жінка, що вишиває актуальні фрази про боротьбу з ворогом. Це уособлює збереження традицій через мистецтво, де вишивка стає способом висловити протест.

Подібний до попередньої картинки мем, у якому контрастує поетичний символізм кольорів вишиванки (любов, журба) із гострими почуттями до ворога — через використання військового "пікселю".

Дарт Вейдер у вишиванці — популярний персонаж культури в неочікуваному образі, що додає гумору і водночас привертає увагу до важливості свята й збереження культури.

Святкування Дня вишиванки — це не лише вшанування традицій, а й можливість через гумор і мистецтво показати силу та незламність українського духу. Ці меми — яскравий приклад того, як культура живе та надихає навіть у найскладніші часи.

Раніше "Телеграф" публікував барвисті листівки та картинки, щоб привітати зі святом вишиванки.