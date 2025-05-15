День вышиванки сквозь призму мемов: как украинцы отмечают праздник и демонстрируют сопротивление врагу (фото)

Дарт Вейдер в вышиванке – такое возможно?

День вышиванки украинцы отмечают традиционно во второй четверг мая, поэтому в 2025 году праздник пришелся на 15 мая. Между тем в сети активно распространяются мемы об этом дне — яркие, сатирические и художественные, отражающие современный контекст украинской культуры и войны.

В этом материале "Телеграф" публикует самые лучшие.

Кот с большим вышитым бантом – милый и одновременно яркий символ, сочетающий любовь к домашним любимцам с патриотизмом и стилем.

Мона Лиза в вышитой рубашке — этот мем является примером визуального синтеза, сочетающего мировую культуру с украинскими национальными символами. За основу взята известная картина Леонардо да Винчи.

"Чего ты, скотиняка, еще не одел вышиванку?" — мем с характерной и популярной фразой политика Олега Ляшко. В этой шутке украинцы точно соединили комическое выражение с традицией одевать вышиванку.

Мэм с Давидом-казаком, борющимся с Голиафом-свиньей, — художественная сатирическая карикатура, где Украина якобы предстается как смелый казак (Давид), противостоящий России (Голиафу в виде свиньи). Этот образ напоминает о долгой истории борьбы за независимость и напоминает о нынешнем сопротивлении агрессору.

На следующем фото изображена женщина, вышивающая актуальные фразы о борьбе с врагом. Это олицетворяет сохранение традиций через искусство, где вышивка становится способом выразить протест.

Подобный предыдущей картинке мем, в котором контрастирует поэтический символизм цветов вышиванки (любовь, печаль) с острыми чувствами к врагу – через использование военного "пикселя".

Дарт Вейдер в вышиванке — популярный персонаж культуры в неожиданном образе, придающий юмору и привлекающий внимание к важности праздника и сохранения культуры.

Празднование Дня вышиванки — это не только чествование традиций, но и возможность через юмор и искусство показать силу и несокрушимость украинского духа. Эти мемы – яркий пример того, как культура живет и вдохновляет даже в самые сложные времена.

Ранее "Телеграф" публиковал красочные открытки и картинки, чтобы поздравить с праздником вышиванки.