Українкам така по кишені: скільки коштує вишиванка Олени Зеленської і чим вона особлива (фото)

Президент та перша леді привітали українців із Днем вишиванки

У четвер, 15 травня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Днем сім'ї та Днем вишиванки. Святкове фото перших осіб країни у вишиванках опублікували в їхніх офіційних акаунтах у соцмережах. Це миле та тепле фото, зроблене у кабінеті президента.

"Телеграф" вирішив з’ясувати докладніше, що відомо про вишиванки Володимира та Олени Зеленських.

Вишиванка Олени Зеленської

Для святкового фото Зеленська одягла гарну світлу вишиванку Poltavska з вишивкою у полтавському стилі. Ця блуза особлива тим, що вона вишита білим по білому, де поєднані прозорі та непрозорі шви. Для виготовлення вишиванки застосовувалися різні ажурні техніки, вирізування та мереживо.

На рукавах вишиванки Олени Зеленської можна помітити розповсюджений орнамент — сітки з ромбів, в кожен із яких вписано деревце. А на погрудках можна побачити мотиви квітки та зірки, що робить композицію завершеною.

Зазначимо, що Олена Зеленська обрала вишиванку від бренду Etnodim. Така блуза коштує на сайті 10 280 грн. І це дуже скромна ціна, яка по кишені більшості українських жінок.

Вишиванка Володимира Зеленського

На святковому фото президент України позує поруч із дружиною теж у вишиванці. Однак його вишиванка чорна та дуже контрастує зі світлою блузою першої леді.

Як видно на фото, це чорна вишиванка із геометричним орнаментом у вигляді червоних ягід калини. А довкола вишитих ягід білий контур, що підкреслює всю композицію.

"Телеграф" з’ясував, що це сорочка від бренду Damirli відомої в Україні дизайнерки Ельвіри Гасанової. Однак про ціну такої вишиванки нічого не відомо, ймовірно, вона була пошита за індивідуальним замовленням. Зазначимо, що інші вишиванки, які представлені на сайті бренду, коштують близько 17 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких вишиванках Володимир та Олена Зеленські вітали українців у 2024 році. Можна порівняти фото та ціни.