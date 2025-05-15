Сховано важливий код? Чи справді візерунок вишиванки є таким сакральним

Слід розрізняти вишиванку та традиційну вишиту сорочку

Сучасна українська вишиванка — це декор, який здебільшого немає таємного значення. Адже лише давня вишита сорочка за усіма канонами може нести якийсь сенс.

Про це розповів етнолог Володимир Щибря в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, наразі немає сенсу "читати" вишиванки, адже не уся символіка цього потребує.

"Можливо, колись в якісь дохристиянські часи ті символи щось означали, але з часом вони втратили своє значення. Це одне з припущень", — каже Щибря.

Він зазначає, що на кінець XIX-початок XX століття етнографи не фіксують ніяких особливих значень символів. Здебільшого вишите "родюче поле" чи "жіноче начало" — це просто вигадки, які не мають підтвердження.

"У XIX-XX столітті вишиванка — це декор і не більше. Є поняття народного одягу і традиційної вишитої сорочки. А є поняття "вишиванка". Тобто тут треба розуміти, про що ми говоримо і що ми подаємо. Якщо це давня традиційна вишивка, там є певні канони, певні ознаки", — наголошує Щибря.

За словами етнолога, слід розрізняти вишиванку та вишиту сорочку, адже перше — це сучасна річ, яка не має таємного сенсу, її можна вишити як і де завгодно. А от давні вишиті сорочки створювались за чіткими канонами. До прикладу, жіночі сорочки були довгі, мали визначений крій та структури. Орнаменти, їх кольори та розташування залежали від регіонів.

"На початок XX століття десь ще жевріла ця традиція. А до середини XX століття з'являється таке явище, як вишиванка. Це наслідування давньої сорочки, але це імітація", — додає Щибря.

Він також зазначив, що наразі українців надають чимало сенсу вишиванках, бо цей міф про "таємний код" неабияк укорінився. Окрім того, він переплітається з українськими традиціями.

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