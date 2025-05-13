Де купити недорогу вишиванку: найпопулярніші моделі для чоловіків, жінок та дітей у 2025 році

У дитячому сегменті найбільш дорогими є сукні для дівчаток

День вишиванки у 2025 році українці відзначають 15 травня. Проаналізувавши ціни на традиційний одяг для цього свята, можна зазначити, що для жінок, чоловіків і дітей найдорожчі моделі варіюються залежно від типу одягу.

У цьому матерілі "Телеграф" дослідив популярний сайт "Розетка" та дізнався, скільки в середньому коштує вишиванка.

Ціни на жіночі вишиванки у 2025 році дуже різняться. На цій платформі представлено понад 3 500 товарів, серед яких — вишиті блузки, сукні та футболки. Найдешевший варіант — це футболка-вишиванка без бренду білого кольору за 468 грн. Найдорожча річ серед наявних — це вишиване плаття від Dibrova, модель "Чарівна стихія", за 4 599 грн зі знижки (початкова ціна — 7 293 грн).

Загалом більшість якісних вишиванок коштують від 900 до 3 000 грн.

На "Розетці" представлено понад 10 000 чоловічих вишиванок, такі як сорочки та футболки. Найдешевший варіант — футболка-вишиванка від Sol’s за 259 грн. Найдорожча модель серед знайдених п'ятнадцяти товарів — це чоловіча сорочка-вишиванка від УкрМода за 3 200 грн (зі знижкою — 1 699 грн).

У середньому ціни на чоловічі вишиванки коливаються від 1 200 до 2 000 грн, що дозволяє підібрати як бюджетну, так і більш вишукану модель відповідно до нагоди.

Доступний також широкий вибір дитячих вишиванок — як для дівчаток, так і для хлопчиків. У продажу представлені сукні, блузки, сорочки та футболки-вишиванки від популярних брендів

Найдешевший варіант — дитяча футболка-вишиванка від "Носи Своє" для хлопчика, яка коштує 400 грн (зі знижкою з 659 грн). Найдорожча позиція серед знайдених — сукня-вишиванка для дівчинки від Edelvika за 1 599 грн (зі знижкою — 1 499 грн).

Середній ціновий діапазон дитячих вишиванок — від 500 до 1 000 грн, залежно від типу одягу, бренду та складності вишивки. Водночас слід зауважити, що ціна на одяг для дівчат дещо вища, аніж для хлопців.

Проаналізувавши ціни на вишиванки у 2025 році, можна зазначити, що для жінок найдорожчі моделі вишиванок — це сукні, а для чоловіків найбільш дорогою є сорочка-вишиванка. У дитячому сегменті найбільш дорогими є сукні для дівчаток.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки коштує одягнутись до випускного нині. Безліч стильних суконь різних фасонів та елегантних чоловічих костюмів для цього особливого вечора доступні за вигідними цінами та зі знижками.