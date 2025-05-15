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Українці, з Днем вишиванки! Барвисті листівки та картинки, щоб привітати зі святом

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Привітайте рідних та близьких із Днем вишиванки Новина оновлена 15 травня 2025, 08:40
Привітайте рідних та близьких із Днем вишиванки. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня в Україні відзначається День вишиванки

День вишиванки — яскраве та патріотичне свято, яке зародилося в Україні, але з роками стало популярним далеко за межами нашої країни. Вишиванка — це не лише гарний та ошатний одяг, а й патріотичний символ, який має велике значення для нашої ідентифікації як українців.

Свято День вишиванки має плаваючу дату — воно відзначається щороку третього четверга травня. У 2025 році воно припадає на 15 травня. Треба сказати, що це свято не є офіційним і не встановлене на законодавчому рівні, проте це не заважає українцям щороку його відзначати.

А розпочалося все з ініціативи студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, які одного разу прийшли на лекції у вишиванках. Ця ідея так сподобалася українцям, що з роками вже стало традицією цього дня вбиратися у вишиванки.

Традиційно на честь свята українці вітають один одного із Днем вишиванки. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли привітати рідних та друзів зі святом у соцмережах.

День вишиванки 2025, свято, картинки, листівки
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День вишиванки 15 травня, свято, картинки, листівки
День вишиванки 15 травня, свято, картинки, листівки
День вишиванки 15 травня, свято, картинки, листівки, привітання

Раніше "Телеграф" публікував календар на травень 2025 року. Дізнайтеся, скільки свят та вихідних буде в українців.

Теги:
#Свято #Листівки #День вишиванки