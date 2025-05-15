Українці, з Днем вишиванки! Барвисті листівки та картинки, щоб привітати зі святом

Цього дня в Україні відзначається День вишиванки

День вишиванки — яскраве та патріотичне свято, яке зародилося в Україні, але з роками стало популярним далеко за межами нашої країни. Вишиванка — це не лише гарний та ошатний одяг, а й патріотичний символ, який має велике значення для нашої ідентифікації як українців.

Свято День вишиванки має плаваючу дату — воно відзначається щороку третього четверга травня. У 2025 році воно припадає на 15 травня. Треба сказати, що це свято не є офіційним і не встановлене на законодавчому рівні, проте це не заважає українцям щороку його відзначати.

А розпочалося все з ініціативи студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, які одного разу прийшли на лекції у вишиванках. Ця ідея так сподобалася українцям, що з роками вже стало традицією цього дня вбиратися у вишиванки.

Традиційно на честь свята українці вітають один одного із Днем вишиванки. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли привітати рідних та друзів зі святом у соцмережах.

Раніше "Телеграф" публікував календар на травень 2025 року. Дізнайтеся, скільки свят та вихідних буде в українців.