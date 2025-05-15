"Поки що балачки": Зеленський зробив низку заяв про перемовини з Росією - головне з пресконференції (оновлено)

Українська делегація залишиться у Туреччині і 16 травня

Після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та перед переговорами з російською делегацією український глава держави Володимир Зеленський зробив низку заяв. Зокрема, президент оцінив розмову як "хорошу" і зазначив, що для нього важлива позиція Ердогана щодо цілісності України.

Український гарант прокоментував склад російської делегації, наголосивши, що відсутність лідера Росії Володимира Путіна та присутність чиновників не найвищого рангу свідчить про неповагу до США та Туреччини. Про це він сказав під час пресконференції в Анкарі.

"Ердоган знову підтвердив прихильність територіальної цілісності України, вважає Крим українським", — сказав Зеленський.

Склад делегації РФ та перемовини у Стамбулі

Президент України зазначив, що склад російської делегації продемонстрував відношення Росії до миру.

"Мені нема чого робити в Стамбулі. Росія заявила, що Путін готовий до прямих переговорів, потім у них усе змінилося. Ми готові до прямих переговорів.. Ми обов'язково проведемо зустріч із російською стороною. Сподіваємось, з їхнього боку це не показуха", — сказав президент.

Проте з поваги до президента США Дональда Трампа та Ердогана, українська делегація їде до Стамбула, але не у повному складі.

"Начальника генштабу (Андрія Гнатова — ред.) та голови Служби безпеки (Василя Малюка — ред.) не буде на переговорах із росіянами, проте делегація доповниться міністром оборони (Рустемом Умєровим — ред.)", — Зеленський.

Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі

За словами глави держави, основна мета перемовин у Стамбулі – припинення вогню.

"Якщо безумовне припинення вогню можуть розробити технічні групи, можна не зустрічатись. Але раніше ми чули, що такі питання повинні вирішуватись на зустрічі лідерів, я тут. Ми готові до прямих переговорів", — Зеленський.

Він наголосив, що якщо Росія не буде рухатися до закінчення війни, Україна попросить США, ЄС і країни глобального Півдня запровадити жорсткі санкції. Також, як сказав Зеленський, лідер Кремля має продемонструвати своє лідерство.

"Ми не можемо бігати за ним (за Путіним — ред.) по всьому світу… Трамп відправляє Рубіо, турецький глава МЗС тут, Сибіга тут. Де відповідні люди від РФ? Це неповага і до США, і до Туреччини", — сказав Зеленський.

Український президент відповів Лаврову щодо вимоги зустрітися з Путіним.

"Я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини… тому що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатися, а просто сказати "ок, буде припинення вогню". Як було на Великдень", — сказав Зеленський.

Український глава держави наголосив, що, на його думку, щодо переговорів та просування до урегулювання війни на Україну чинився значно більший тиск, ніж на Росію.

Щодо часу перемовин з російською делегацію, то Зеленський зазначив, що не знає точного часу початку зустрічі, вона може пройти і у пʼятницю, 16 травня. Водночас українська делегація залишиться у Туреччині і 16 травня на випадок, якщо Росія вирішить провести перемовини на вищому рівні.

У переговорах, які мають відбутися 15 травня, як очікується, медіаторами будуть США та Туреччина, сказав президент.

На питання журналістів про склад української делегації та чому немає голови ГУР Кирила Буданова, президент сказав, що основне питання зустрічі у Стамбулі — безпека, тому й очолює групу глава СБУ Василь Малюк, водночас представники розвідок також присутні.

Питання Криму

Президент відкинув відмову від Криму заради миру з Росією.

"Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції… Обговорювати, що відбувається, які гуманітарні там кризи — ми готові і хочемо. Але при всіх обговореннях юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими", — сказав глава держави.

Також Зеленський додав, що Росія вже розпочала свій наступ і веде його по всіх напрямках фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи має Володимир Зеленський та представники української делегації тиснути руки росіянам за діловим етикетом.