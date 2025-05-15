Посланці Путіна у Стамбулі розповіли, чого хочуть від переговорів

В заявах російської делегації простежується одна лінія

Росія відправила до Туреччини делегацію для участі в перемовинах з Україною, які можуть стати продовженням формату прямого діалогу, що був призупинений у 2022 році. Очолює делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський. У Кремлі стверджують, що налаштовані на "серйозну професійну роботу", однак на Заході уже ставлять під сумнів реальні наміри Москви.

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, включений до делегації, заявив у соцмережі "Х", що Трамп та його союзники зробили неможливе можливим та висловив сподівання, що ці перемовини можуть стати історичним кроком до миру.

Мединський уточнив, що мета переговорів – "усунення першопричин конфлікту та побудова міцного миру". Його підтримав глава російського МЗС Сергій Лавров, який заявив, що Росія не прагне припинення вогню, а хоче досягти "стійкого миру" і "усунути причини конфлікту". При цьому його заступник Сергій Рябков підкреслив, що для підготовки потенційної зустрічі Путіна з Трампом потрібна низка передумов, і прогрес щодо України – лише одна з них. У Кремлі офіційно підтвердили, що підготовка до такої зустрічі не ведеться.

Тим часом європейські лідери, як передає Bloomberg, розкритикували позицію Кремля. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав російську делегацію низькорівневою і застеріг, що Путін намагається тягнути час.

"Ми сподіваємось, що президент США розгледить у цьому фарс і зробить відповідні висновки", – сказав він журналістам у турецькій Анталії, де триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж разом з союзниками напрацював пакет нових санкцій, який включає обмеження щодо нафти та фінансових установ РФ. Ці заходи мають стати відповіддю, якщо Москва продовжить зволікати з перемовинами.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що "єдиний порожній стілець — російський". За його словами, Україна готова до переговорів, а Росія прагне продовжити війну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він продовжує з обережним оптимізмом спостерігати за перебігом україно-російських перемовин. Раніше він заявляв, що "зараз м’яч перебуває на боці Росії", тож тепер вважає, що якщо росіяни захочуть зробити крок в переговорах, то протягом кількох наступних тижнів можна буде досягти деякого прогресу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні відреагували на емоційні слова Москви після заяви президента Володимира Зеленського у Туреччині. Глава держави назвав російську делегацію на переговорах у Стамбулі "бутафорською", що викликало обурення Кремля.